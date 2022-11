Teisbachs Trainer Werner Grill ist mit der Bilanz seiner Truppe nicht ganz zufrieden – Foto: Charly Becherer

Grill: »Uns fehlt heuer das Spielglück« Der FC Teisbach ist bisher etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben und beklagt fehlendes Fortune

Der FC Teisbach sorgte in der vergangenen Rückrunde der Bezirksliga West für Furore. Die Kicker vom Erlenweg arbeiteten sich eindrucksvoll aus dem Tabellenkeller und belegten in der Endabrechnung einen hervorragenden siebten Rang. Es gab nicht wenige Insider, die den Klub aus dem Dingolfinger Stadtteil für die Spielzeit 2022/2023 einiges zutrauten und die Blau-Weißen sogar als Geheimfavorit einstuften. Bislang kann der FCT aber nicht an die starke zweite Halbserie der vergangenen Spielzeit anknüpfen und steckt als Tabellenzehnter mitten im Abstiegskampf.

"Es gibt für alles Gründe und Erklärungen", sagt Teisbachs Coach Werner Grill, der für seine akribische Arbeitsweise bekannt ist. "Mit Kapitän Willi Haas und dem langjährigen Top-Spieler Gregor Derek sind uns zwei wichtige und vor allem erfahrene Kräfte weggebrochen. Zu allem Überfluss riss sich Florian Ibel bereits das zweite Mal das Kreuzband und Stefan Ruder zog sich in der Saisonanfangsphase eine Schultereckgelenksprengung zu. Die Substanz im Kader wurde dadurch erheblich geschwächt und hinzu kamen enorm viele urlaubsbedingte Abwesenheiten", informiert Grill, der auch mit einem anderen Faktor hadert: "Uns fehlt heuer das Spielglück, das wir letzte Saison in vielen Partien hatten. Die Mannschaft spielt meist recht gefällig, belohnt sich aber zu wenig dafür. Wir hätten uns nämlich leistungsmäßig schon ein paar Punkte mehr verdient." In eine ähnliche Kerbe schlägt FC-Abteilungsleiter Adam Zahn: "Wir hatten einige Spiele, die wir nicht gewonnen haben, obwohl wir ein Chancenplus hatten. Uns fehlt zweifellos das oft notwendige Quäntchen Glück, aber ganz klar auch die Effektivität. Da können wir uns ein Beispiel an Tabellenführer Neufraunhofen nehmen, der seine Möglichkeiten konsequent verwertet. Die Liga ist in dieser Saison extrem ausgeglichen und die meisten Spiele werden durch Kleinigkeiten entschieden."









Grund zur Freude hatten die FCT-Akteure bislang nur bedingt – Foto: Paul Hofer









Trotz der kritischen Tabellensituation versuchen, die Verantwortlichen die Situation nicht zu dramatisieren. "Für den FC Teisbach ist und bleibt die Bezirksliga nach wie vor eine Art Champions League. Wir haben nicht - wie manche Ligakonkurrenten - die Möglichkeiten, den Kader mal in einer Wechselperiode mit fünf, sechs Neuzugängen zu verstärken, sondern gehen unseren Weg. Wir setzen auf den eigenen Nachwuchs und der Klassenerhalt hat immer oberste Priorität. Alles andere ist Zugabe", erklärt Zahn, der aber dennoch einen klaren Auftrag an Gruber, Schreiner und Kameraden hat: "Vor der Winterpause haben wir noch Landau zu Gast und müssen dann die Nachholpartie in Kelheim bestreiten. Das sind zwei sehr starke Gegner, aber wir sind an guten Tagen in der Lage, auch solchen Teams Paroli zu bieten. Wir brauchen auf alle Fälle noch den einen oder anderen Punkt."