Grigoriadis: „Ein Trainer hat mich besonders geprägt“

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Konstantinos Grigoriadis vom Regionalliga-Aufsteiger und Oberliga-Meister Tasmania Berlin wird FuPas Spieler der Woche in Berlin (Unten gehts zum Interview)
FuPa Berlin stellt viele Fragen an den Spieler der Woche
Mit starken Leistungen hat Konstantinos Grigoriadis großen Anteil am Aufstieg des SV Tasmania Berlin in die Regionalliga Nordost. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wurde dafür von den FuPa-Lesern zum Berliner Spieler der Woche gewählt. Im Interview spricht der ehemalige Regionalliga-Spieler von Greuther Fürth II über die Aufstiegssaison, die Besonderheiten bei Tasmania, seine Zukunftspläne und den Verein seiner Träume:
FuPa Berlin: Ist der Aufstieg in die Regionalliga Nordost verdient und warum?
Konstantinos Grigoriadis: Ich denke, wenn man am Ende sechs Punkte Abstand hat, ist es mehr als verdient, wobei wir es erst zum Ende hin klar machen konnten.
FuPa Berlin: Was zeichnet Tasmania besonders aus?
Konstantinos Grigoriadis: Tasmania zeichnet eine Sache besonders aus: die familiäre Atmosphäre.
FuPa Berlin: Du hast Regionalliga-Erfahrung mit Greuther Fürth II gesammelt. Was ist der Unterschied zur Oberliga?
Konstantinos Grigoriadis: Die Regionalliga Bayern ist um einiges robuster. Athletisch gesehen muss man topfit sein.
FuPa Berlin: Bleibst du bei Tasmania?
Konstantinos Grigoriadis: Ich habe noch ein weiteres Jahr Vertrag, also ja, ich bleibe bei Tasmania.
FuPa Berlin: Dein absoluter Wunschverein?
Konstantinos Grigoriadis: Barcelona.
FuPa Berlin: Peilst du noch höhere Ligen als die Regionalliga für dich an?
Konstantinos Grigoriadis: Klar, warum nicht. Mal schauen, wo die Reise noch hinführt.
FuPa Berlin: Welcher Spieler bei Tasmania ist dein größtes Vorbild?
Konstantinos Grigoriadis: Rici Befonga.
FuPa Berlin: Über welche Medien erreicht ihr junge Spieler heute noch?
Konstantinos Grigoriadis: Instagram.
FuPa Berlin: Wer war dein prägendster Trainer bisher – außer Pardis Fardjad-Azad?
Konstantinos Grigoriadis: Petr Ruman bei Greuther Fürth.
FuPa Berlin: Auf welches Stadion freust du dich am meisten in der Regionalliga?
Konstantinos Grigoriadis: Auf das Stadion von Erzgebirge Aue
Wer ist Konstantinos Grigoriadis
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