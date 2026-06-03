Grigoriadis: „Ein Trainer hat mich besonders geprägt“ Tasmania Mittelfeldspieler erzielt gegen Mahlsdorf zwei Tore, und wird in die Elf der Woche gewählt von far · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Tas Spieler Konstantinos Grigoriadis – Foto: Verein/FuPa

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Konstantinos Grigoriadis vom Regionalliga-Aufsteiger und Oberliga-Meister Tasmania Berlin wird FuPas Spieler der Woche in Berlin (Unten gehts zum Interview) Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

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FuPa Berlin stellt viele Fragen an den Spieler der Woche

Mit starken Leistungen hat Konstantinos Grigoriadis großen Anteil am Aufstieg des SV Tasmania Berlin in die Regionalliga Nordost. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wurde dafür von den FuPa-Lesern zum Berliner Spieler der Woche gewählt. Im Interview spricht der ehemalige Regionalliga-Spieler von Greuther Fürth II über die Aufstiegssaison, die Besonderheiten bei Tasmania, seine Zukunftspläne und den Verein seiner Träume: FuPa Berlin: Ist der Aufstieg in die Regionalliga Nordost verdient und warum?

Konstantinos Grigoriadis: Ich denke, wenn man am Ende sechs Punkte Abstand hat, ist es mehr als verdient, wobei wir es erst zum Ende hin klar machen konnten. FuPa Berlin: Was zeichnet Tasmania besonders aus? Konstantinos Grigoriadis: Tasmania zeichnet eine Sache besonders aus: die familiäre Atmosphäre. FuPa Berlin: Du hast Regionalliga-Erfahrung mit Greuther Fürth II gesammelt. Was ist der Unterschied zur Oberliga? Konstantinos Grigoriadis: Die Regionalliga Bayern ist um einiges robuster. Athletisch gesehen muss man topfit sein. FuPa Berlin: Bleibst du bei Tasmania? Konstantinos Grigoriadis: Ich habe noch ein weiteres Jahr Vertrag, also ja, ich bleibe bei Tasmania.

Archiv: Konstantinos Grigoriadis für Tebe in Aktion gegen Tas – Foto: Mehmet Dedeoglu