Griesingen stoppt Hochsträßelf😢

Am heutigen Donnerstag gastierte der SV Pappelau/Beiningen in Griesingen zum Topspiel der Kreisliga A.

Niederlage in Griesigen😕

Bei optimalen Bedingungen entwickelte sich ein Spiel auf hohem Niveau. Leider musste man bereits nach zehn Minuten den Gegentreffer zum 1:0 hinnehmen. In der Folge kam man immer besser in die Partie und vergab in Person von A. Hehl die Riesenchance zum Ausgleich. Nachdem Jan Steiger die Mannschaft zunächst noch mit einer tollen Parade im Spiel hielt, war auch er kurze Zeit später nach einem platzierten Kopfball zum 2:0 machtlos.

Für das Highlight der Halbzeitpause sorgte P. Eckhardt, der sehenswert mit seinem linken Fuß einen vorbeigehenden Fan nieder schoss.