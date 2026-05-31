Griesheim und Alsbach verabschieden sich mit Niederlagen Meister VfB Ginsheim schießt die Alsbacher noch auf den letzten Tabellenplatz der Gruppenliga +++ Viktoria Griesheim verliert, SV Münster und der SV Groß-Bieberau gewinnen zum Abschluss. von Michael Sobota · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Enttäuschung: Viktoria Griesheim unterlag beim Saisonfinale der Fußball-Gruppenliga beim SV Fürth. Foto: Dagmar Jährling

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt hatte der letzte Spieltag keine großen Überraschungen mehr parat, auch weil die meisten Entscheidungen hinsichtlich des Auf- und Abstiegs gefallen waren. Dennoch hätte sich Absteiger FC Alsbach die 0:10-Heimniederlage gegen Meister VfB Ginsheim gerne erspart. Enttäuscht ist man auch bei Viktoria Griesheim, unterlag man doch beim SV Fürth mit 3:4. Mit dem gleichen Ergebnis unterlag der TSV Altheim bei der SKV Büttelborn, die am letzten Spieltag die rote Laterne des Schlusslichts an den FC Alsbach abgab. Zufrieden kann dagegen der SV Münster sein, der gegen Absteiger TSV Seckmauern mit 5:2 die Oberhand behielt. Freude auch beim SV Groß-Bieberau, der sich mit einem 3:1-Erfolg beim SV 07 Geinsheim in die Sommerpause verabschiedete.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr FC Alsbach FC Alsbach VfB Ginsheim VfB Ginsheim 0 10 Mit dem letzten Heimspiel der Saison verabschiedete sich der FC Alsbach aus der Gruppenliga Darmstadt und wird nächste Saison in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau spielen, die man vor 26 Jahren in Richtung Gruppenliga (damals Bezirksoberliga) verlassen hatte. Obwohl man dem Tabellenführer das Leben eigentlich schwer machen wollte, klingelte es bereits in der ersten Spielminute im Gehäuse des FCA, weil Azouagh seine erste Chance nutzte. Obwohl Alsbachs Schlussmann Bonias mit allen Mitteln versuchte, weiteres Unheil hinauszuzögern, hatten Yildiz (10./28.) und Özer (30.) sowie Wiesenäcker bis zum Halbzeitpfiff ein 5:0 herausgeschossen. Erst nach der Pause hatte Alsbachs Arfai (53.) eine gute Tormöglichkeit, der Ball verfehlte aber knapp das Tor. Danach war wieder Ginsheim am Drücker und stellte Alsbachs Defensive immer wieder vor Probleme. Die Folge waren weitere Tore, für die Kolb (60.), Özer (62./71.) sowie Lutz (67./74.) verantwortlich waren.

Wieder einmal, wie so oft in dieser Saison, verschlief Viktoria Griesheim eine Halbzeit. Dieses Mal war es Durchgang eins, in dem der Fürther Schwinn (2./6./17.) mit einem lupenreinen Hattrick die Gastgeber deutlich in Führung brachte. Zwar konnte Bilmez (34.) verkürzen, doch war die komfortable Halbzeitführung der Gastgeber gesichert. Als nach dem Wiederanpfiff Steinmetz (69.) den Drei-Tore-Vorsprung wieder herstellte, schien die Sache endgültig gegen Griesheim gelaufen zu sein. Dann aber war es Stumpf (76./79.), der die nun energischer auftretenden Griesheimer auf 3:4 heranbrachte. In der stürmischen Schlussphase drängte die Viktoria mit Macht auf den Ausgleich. Abermals Stumpf hatte den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber mit freier Schussposition an Fürths Schlussmann. Am Ende stand wieder einmal eine vermeidbare Niederlage.

In der abwechslungsreichen Partie übernahm Münster schnell das Kommando. Scholz (17.) legte das 1:0 vor, El Yassini (36.) erhöhte per Foulelfmeter. Als Scholz mit dem Halbzeitpfiff auf 3:0 erhöhte, schien alles gelaufen zu sein. Dann kehrte beim SVM aber der Schlendrian ein, was Hener (55.) und Raitz (58.) zum Anschluss nutzten. Eine Weile gerieten die Gastgeber aus dem Konzept, ehe Butt (84.) mit dem 4:2 die Ordnung wiederherstellte. Den Schlusspunkt setzte Steinhoff (87.) mit dem 5:2. „Eine solide Leistung meiner Elf, die couragiert aufgetreten ist“, meinte Münsters zufriedener Trainer Naser Selmanaj. SKV Büttelborn springt noch auf den vorletzten Platz

In der ausgeglichenen ersten Halbzeit war es Klinger (16.), der Bieberau in Führung brachte. In der Folge gab es auf beiden Seiten Möglichkeiten zum Torerfolg. Aus der Pause kam Geinsheim mit viel Druck. Diese Phase überstand Bieberau unbeschadet und konterte mit dem 2:0, für das Hartman (64.) verantwortlich war. Die Gastgeber stemmten sich mit Macht gegen die Niederlage, fingen sich aber einen Konter ein, den Lautenschläger (83.) erfolgreich abschloss. Das Tor von Frick (85.) zum 1:3 brachte Bieberau nicht mehr in Verlegenheit.