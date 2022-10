Nach dem 2:0 in der Liga gegen Dietkirchen will der SCV den Schwung gegen Türk Gücü Friedberg mitnehmen. – Foto: Dominik Claus

Griesheim: In Liga und Pokal gegen Türk Gücü SC Viktoria ist am Samstag in Friedberg gefordert und spielt im November gegen A-Ligist

GRIESHEIM. Noch acht Hessenliga-Spiele stehen für Viktoria Griesheim bis zum letzten Einsatz des Jahres am 11. Dezember auf dem Programm, plus eine Partie im Kreispokal. In der Liga geht es dabei fast ausschließlich gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Der Auftritt am Samstag (15.30 Uhr) bei Türk Gücü Friedberg ist eine von zwei Ausnahmen.

Sa., 22.10.2022, 15:30 Uhr Türk Gücü Friedberg TG Friedberg SC Viktoria Griesheim Griesheim 15:30 PUSH

Mitte November tritt die Viktoria noch bei Eintracht Stadtallendorf an – und nun eben beim starken Gegner in der Wetterau. Die Friedberger sind am vergangenen Wochenende auf Platz zwei der Tabelle zurückgekehrt, der zu den Aufstiegsspielen für die Regionalliga Südwest berechtigt. Punktgleich sind die Friedberger mit Rot-Weiß Walldorf, denen die Griesheimer am ersten Spieltag ein Bein stellten und 2:1 gewannen. Eine Seltenheit, blieben Überraschungen gegen Topteams sonst doch aus. Schwung aus den Siegen mitnehmen Auch diesmal sind die Erwartungen überschaubar: „Wir wollen Türk Gücü ärgern“, kündigt Griesheims Trainer Richard Hasa an. Der Gegner habe „dieses Jahr eine sehr gute Mannschaft“. Unter anderem Stürmer Noah Michel, der Ex-Offenbacher Daniel Henrich und der frühere Dreieicher Toni Reljic sind Leistungsträger des Gegners, für den Anfang November noch das Jahreshighlight im Hessenpokal-Achtelfinale gegen den OFC ansteht.Hasa glaubt an eine Chance: „Die Siege haben uns gut getan“, spielt er auf die jüngsten Erfolge im Kreispokal (5:2 gegen Traisa) und in der Liga (2:0 gegen Dietkirchen) an. Zwei Partien, in denen Stürmer Patrick Stumpf nach abgesessener Rotsperre mit je zwei Treffern seine herausragende Bedeutung für eine wettbewerbsfähige Viktoria-Elf unter Beweis stellte.