Wenn es läuft, dann läuft es. Und beim SC Griesbeckerzell lief der Ball gegen Aufsteiger Sport-Freunde Bachern gut. Hier zaubert der Zeller Benedikt Renger, der beim 7:1 zu den Torschützen zählte. – Foto: Adrian Goldberg

Griesbeckerzell schießt Bachern vom Platz Der Bezirksliga-Absteiger erteilt dem Aufsteiger eine Lehrstunde +++ Affing und Aichach fahren hohe Siege ein +++ Die Sportfreunde Friedberg überraschen gegen Pöttmes +++ Aufsteiger Gebenhofen jubelt dank Sebastian Kinzel +++ Gelungener Start für den FC Rennertshofen Verlinkte Inhalte KL Ost G`beckerzell TSV Rain II FC Affing BC Aichach + 12 weitere

Mit zwei deutlichen Siegen zweier Titelfavoriten ist die Kreisliga Ost in die neue Saison gestartet. Das Eröffnungsspiel am Freitagabend war mit 4:0 eine klare Sache für den BC Aichach. Genauso hoch gewann der FC Affing das Landkreisderby in Adelzhausen. Noch höher siegte nur Zell gegen Aufsteiger Bachern. Die Sportfreunde Friedberg gingen gegen Pöttmes ebenfalls als Derbysieger vom Platz. Aufsteiger BSV Berg im Gau konnte bei Heimspiel gegen den SV Klingsmoos einen Punkt einstreichen. Der FC Rennertshofen dominierte zuhause gegen den TSV Inchenhofen.

Erstmals in ihrer Vereinsgeschichte traten die Sport-Freunde Bachern in der Kreisliga an. Und es setzte gleich eine deftige Niederlage gegen Bezirksligaabsteiger SC Griesbeckerzell. Nach einer Roten Karte für SFB-Torwart Niklas Köchl (41.) war der Aufsteiger mehr als eine Halbzeit in Unterzahl. Köchl hatte außerhalb des Sechzehners die Hand zur Hilfe genommen, als er einen Zeller Angriff über Benedikt Renger abwehren wollte. Mit 7:1-Toren – viele davon herrlich herausgespielt – schossen die Zeller die Gäste vom Platz. Die SCG-Torschützen hießen: Tobias Wiesmüller (21./87.), Justin Tanguc (28./49.), Luka Poljak (60.), Benedikt Renger (69.) und Tan Ünal (90.). Besonders sehenswert war Poljaks Direktabnahme ins kurze Eck zum 4:0. Den Ehrentreffer für Bachern erzielte Kevin Seifert (79.), der das Leder nach einem langen Ball am Zeller Torwart vorbeilegte und einschoss. Der Sportliche Leiter der Zeller, Benedikt Oswald, freute sich, dass die SCG-Offensive im Gegensatz zu den Testspielen im ersten Saisonspiel sehr treffsicher war. Dennoch sagte er: „Wir dürfen dieses Ergebnis nicht überbewerten. Bei Bachern haben heute viele Spieler wegen Verletzungen und Urlaub gefehlt.“ (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Emmeran Schöller (Hollenbach) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Tobias Wiesmüller (21.), 2:0 Justin Tanguc (28.), 3:0 Justin Tanguc (49.), 4:0 Luka Poljak (60.), 5:0 Benedikt Renger (69.), 5:1 Kevin Seifert (79.), 6:1 Tobias Wiesmüller (87.), 7:1 Tan Ünal (90.)

Rot: Niklas Köchl (41./SF Bachern)

Nach einer „überschaubaren“ Vorbereitungszeit mit nur einem Sieg zeigten die Sportfreunde zum Punktspielauftakt gegen die favorisierten Gäste in einem kampfbetonten Spiel ein ganz anderes Gesicht und kamen zu einem verdienten Sieg. Zwar hatten die Pöttmeser gefühlte 70 Prozent Spielanteile, doch gefährliche Torabschlüsse produzierten sie gegen gut gestaffelte Friedberger nur selten. Im Gegenteil. Bereits in der 10. Minute hatten die Hausherren eine klare Torchance, als Harun Nurten frei vor dem Gästekeeper auftauchte und sein zu schwacher Torschuss noch von Leonhard Roloff von der Torlinie „gekratzt“ wurde. Überraschend dann die Gästeführung in der 32. Minute, als Stefan Klink eine scharfe Freistoßflanke von Fabian Scharbatke zum 0:1 verwertete. Genauso überraschend kam der Ausgleich der Hausherren in der 40. Minute zustande. Der aufgerückte Özgün Kaplan wurde zu zögerlich angegriffen und sein platzierter Schuss aus 20 Metern schlug unhaltbar hinter Torhüter Jonas Hermann ein. Nach der Pause waren die Gäste die überlegene Mannschaft, die aber immer wieder in die Konter der Hausherren lief. So auch in der 83. Minute, als zunächst Kaan Koc an Torhüter Hermann scheiterte, doch beim anschließenden Eckball von Lukas Bittner stand Simon Metzger goldrichtig und köpfte zum 2:1 ein. In der 87. Minute strich ein Kopfball von Stefan Klink knapp über das Friedberger Tor. Es lief bereits die Nachspielzeit, da erzielte Kaan Koc nach Konter im zweiten Versuch den 3:1-Endstand (90.+4). (fse) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Stefan Klink (32.), 1:1 Özgün Kaplan (40.), 2:1 Simon Metzger (83.), 3:1 Kaan Koc (90.+4)

Aus einem 0:2-Rückstand bis zur 63. Minute machte der SSV Alsmoos-Petersdorf gegen den TSV Rain II am Ende noch einen 3:2-Erfolg. „Respekt vor der Mannschaft. So kann es weitergehen“, freute sich der Sportliche Leiter des SSV, Frank Echter. Zu Beginn sahen die rund 200 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für Rain. Folgerichtig erzielte Valentin Ricker mit einem schönen Kopfball das 1:0 (19.) für die Gäste. Die folgenden 20 Minuten gehörten zwar Alsmoos, aber ohne zählbaren Erfolg. Stattdessen erhöhte Ricker nach der Pause mit einem feinen Lupfer auf 2:0 für den TSV. Erst danach schaltete der SSV laut Echter zwei Gänge höher. Mathias Benesch verkürzte mit einem 16-Meter-Schuss auf 1:2 für die Hausherren (63.). Nur vier Minuten später köpfte Johannes Kremer nach einer Ecke von Okan Yavuz zum 2:2-Ausgleich ein. Schließlich war es Benesch, dem kurz vor Schluss mit einem „Gewaltschuss“ aus 22 Metern der vielumjubelte Siegtreffer für Alsmoos gelang. „Wir haben den Sieg erzwungen“, sagte Echter. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Philipp Leitenstern (Neuburg an der Donau) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Valentin Ricker (19.), 0:2 Valentin Ricker (58.), 1:2 Mathias Benesch (63.), 2:2 Johannes Kremer (67.), 3:2 Mathias Benesch (87.)

Nahezu im Alleingang schoss Spielertrainer Sebastian Kinzel den Aufsteiger zum Auftaktsieg. Dabei verwandelte Kinzel zwei Elfmeter. DJK-Abteilungsleiter Thomas Ross wollte sich nicht beschweren. „Natürlich ist es auch schön, wenn sich die Tore auf mehrere Schützen verteilen, aber Basti schießt bei uns nun mal die Elfer.“ Und nicht nur die. Bereits in der 3. Minute brachte Kinzel seine Gebenhofener mit einem Distanzschuss in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff spielte Gerolsbach einen langen Ball nach vorne, der abgefangen und durch einen langen Ball der DJK beantwortet wurde. Die Gerolsbacher konnten Niklas Settele nur noch durch ein Foul stoppen. Kinzel verwandelte den Strafstoß zum 2:0. Doch die Gäste wehrten sich weiter. Linus Laberer traf nur vier Minuten später aus der Ferne zum 1:2. Danach investierte Gerolsbach viel, hatte aber nicht das nötige Glück. Das war den Gastgebern hold. Nach einem Foul an Kinzel selbst erzielte dieser sein zweites Elfmetertor (58.). Der Spielertrainer und Nico Ertl hätten noch erhöhen können. Doch auch so war nicht nur Ross „hochzufrieden“. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Oliver Waizmann (Wulfertshausen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Sebastian Kinzel (3.), 2:0 Sebastian Kinzel (5. Foulelfmeter), 2:1 Linus Laberer (9.), 3:1 Sebastian Kinzel (59. Foulelfmeter)

Der FC Affing startete mit einem 4:0 im Landkreisderby gegen den BC Adelzhausen in die neue Saison. Manuel Lippe (Nummer 33) ließ die Gäste nach zehn Minuten erstmals jubeln. – Foto: Adrian Goldberg

Vom Ergebnis her eine klare Sache war das Landkreisderby in Adelzhausen, das Affing mit 4:0 gewann. Dennoch sagte BCA-Trainer Jürgen Lichtenstern: „Das war gar nicht so verkehrt, was wir gemacht haben.“ Adelzhausen war mehrmals nah dran an einem Treffer und erzielte zu Beginn auch ein Abseitstor, aber am Ende traf nur Affing. Manuel Lippe dribbelte sich nahezu ungestört von der Abwehr bis vors BCA-Tor durch und schoss zum 1:0 ein (5.). In der zweiten Hälfte kam ein Gästespieler im Adelzhausener Strafraum zu Fall. Den folgenden Elfmeter verwandelte Stefan Simonovic (53.). Daniel Bleis erhöhte vier Minuten später mit einem Distanzschuss auf 3:0 für die Gäste. BCA-Torwart Lukas Hefele hatte bei allen Gegentoren keine Chance. Auch nicht beim 4:0 durch Fabio Martens, der plötzlich frei vor ihm stand (65.). Für Adelzhausen vergaben Marvin Gaag, Paul Ottilinger, Ilkay Ayyildiz und Jakob Greppmeir. Ab der 58. Minute waren die Gastgeber in Überzahl. Der Affinger Angelo Jakob hatte wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Markus Casazza (Augsburg) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Manuel Lippe (5.), 0:2 Stefan Simonovic (53. Foulelfmeter), 0:3 Daniel Bleis (57.), 0:4 Fabio Martens (65.)

Gelb-Rot: Angelo Jakob (58./FC Affing)

Auch dank zweier Tore von Marcus Wehren (links) feierte der BC Aichach einen Auftakt nach Maß. Hier ist der Stürmer auf dem Weg zum zwischenzeitlichen 2:0. Der Keeper des SV Echsheim-Reicherstein, Dominik Zach, hatte keine Chance. – Foto: Adrian Goldberg

Besser hätte es für den BC Aichach zum Saisonauftakt vor rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauern kaum laufen können. „Es ist so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben“, berichtete BCA-Trainer Markus Kurzhals. Schon zur Pause lagen die Aichacher mit 3:0 vorne – durch Tore von Coskun Bür (29.) und zweimal Marcus Wehren (35./41.). Vorlagengeber bei allen drei Treffern war Luis Fischer. „Das waren alles schön herausgespielte Tore“, so Kurzhals. Die Gastgeber waren fast etwas überrascht über die geringe Gegenwehr des SV Echsheim-Reicherstein, der schließlich noch von einer gewissen Aufstiegseuphorie hätte profitieren können. Das hätte sich auch SVE-Trainer Simon Landes gewünscht: „Ich hätte trotz des starken Aichacher Kaders schon gedacht, dass wir ein bisschen mehr gegenhalten können, aber wir waren komplett chancenlos.“ In der ersten Hälfte hatten die Gäste keine einzige Chance, nach der Pause kam Florian Wenger immerhin zu einem halbwegs gefährlichen Schuss. Der BCA machte den Sack in der zweiten Hälfte durch ein Elfmetertor von Leon Fischer (60.) zu. Zuvor war Marcus Wehren gefoult worden. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Ewald Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Coskun Bür (29.), 2:0 Marcus Wehren (35.), 3:0 Marcus Wehren (41.), 4:0 Leon Fischer (60. Foulelfmeter)

Die Freude von Torschütze Alex Lang (zweiter von rechts) und seinem SV Klingsmoos über das 1:0 währte über 40 Minuten. Dann gelang den Gastgebern vom BSV Berg im Gau der Ausgleich. – Foto: Roland Geier

Von Anfang an drückten beide Mannschaften auf die Führung und hatten jedoch Anfangspech. Entweder verhinderte Berg im Gaus Torwart die Chancen von Klingsmoos oder auf der andere Seite der Pfosten. In der 32. Minute ging Klingsmoos nach einem Freistoß von David Ibraimovic durch Alex Langen mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit drückte Berg im Gau auf den Ausgleich und wurde in der 74. Minute durch einen schönen Spielzug durch Samuel Tkac belohnt. Klingsmoos verwaltete nur noch den Ausgleich und Berg im Gau konnte in der verbleibenden Zeit nicht in Führung gehen. So blieb es bei einem Unentschieden (bsv) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Elias Kleß (Hollenbach) - Zuschauer: 500

Tore: 0:1 Alexander Langen (32.), 1:1 Samuel Tkac (74.)

Gelb-Rot: Patrick Krammer (94./SV Klingsmoos)