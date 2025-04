Griechischer Wein

Wenige Tage nach dem Auswärtssieg beim Racing Club Zürich kam es zum abendlichen Sirtaki auf der heimischen Sportanlage Looren. Nach einer hektischen Anfangsphase mit vielen Fehlzuspielen auf beiden Seiten fasste sich Aussenstürmer Gabay am linken Strafraumrand ein Herz und liess den Ball im langen Torwarteck verschwinden. Ein Auftakt nach Mass! Was im weiteren Spielverlauf folgte, war in etwa gleich unerklärlich wie der Sieg der Griechen an Europameisterschaft anno 2004. Binnen fünf Spielminuten musste das Heimteam gleich drei Gegentore schlucken und sah sich nach knapp einer Stunde Spielzeit mit einem Dreitore-Rückstand konfrontiert. Auch der folgende Anschlusstreffer per Kopf von Wenk Senior, nach getretenem Eckball von Gabay, konnte nichts an der Niederlage gegen die Hellenen ändern. Ein herber Dämpfer für die Gastgeber, die mit einem Sieg einen grossen Schritt in Richtung Klassenerhalt hätten machen können.