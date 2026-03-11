Grewe-Brüder entscheiden Topspiel deutlich

Fupa - Archiv - Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TSV Wallenhorst hat das Spitzenspiel der Kreisliga überraschend deutlich für sich entschieden. Gegen Tabellenführer TV Bohmte setzte sich der Gastgeber nach einer starken Vorstellung mit 6:2 durch. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatten die Brüder Justus und Lukas Grewe, die jeweils doppelt trafen. Mit dem Sieg verkürzt Wallenhorst den Rückstand auf den Spitzenreiter auf vier Punkte – bei einem noch ausstehenden Nachholspiel.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive und spielerisch ansprechende Partie, in der der TSV Wallenhorst zunächst die besseren Aktionen hatte. Bereits in der Anfangsphase brachte Noel Schwegmann die Gastgeber per verwandeltem Foulelfmeter in Führung.

Der Tabellenführer aus Bohmte fand jedoch eine Antwort: Marius Röcker erzielte Mitte der ersten Halbzeit den Ausgleich zum 1:1. Lange hielt das Remis allerdings nicht. Nur wenige Minuten später stellte Levin Bennet Geers den alten Abstand wieder her und sorgte für eine verdiente 2:1-Pausenführung des TSV Wallenhorst.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst offen, ehe die Gastgeber Mitte der zweiten Halbzeit die entscheidende Phase einleiteten. Nachdem Lukas und Justus Grewe zunächst eine Doppelchance ungenutzt gelassen hatten, schlug Justus Grewe wenig später zweimal zu und erhöhte mit einem Doppelpack a

uf 4:1.

Damit war der Widerstand der Gäste weitgehend gebrochen. Zwar verkürzte Stani Kolb noch einmal auf 4:2, doch in der Schlussphase sorgte Lukas Grewe mit zwei Treffern für die endgültige Entscheidung und stellte den 6:2-Endstand her.

Bohmtes Trainer Andreas Ackermann zeigte sich nach der Partie als fairer Verlierer: „Heute war leider nicht unser Tag. Wallenhorst gewinnt absolut verdient, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit. Die Wallenhorster waren in allen Belangen galliger und hatten den absoluten Willen, das Ding zu gewinnen. Glückwünsche gehen raus an Wallenhorst.“

"Aus meiner Sicht haben wir eine sehr griffige und vor allem geschlossene Teamleistung auf den Rasen bekommen. Generell ein sehr intensives Spiel," lautet das Statement von Trainer Tony Harsdorf (TSV Wallenhorst).