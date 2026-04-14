Grevenbroicher soll die Fortuna in der 2. Liga halten

Alexander Ende soll die Fortuna aus der Krise führen. – Foto: Björn Kaisen

Wenn es um die Besetzung ihrer Trainerstellen geht, kommt die Düsseldorfer Fortuna einfach nicht am Rhein-Kreis vorbei: Friedhelm Funkel ist schlichtweg Kult in der Landeshauptstadt, Andreas „Lumpi“ Lambertz, aktuell Co-Trainer der in der Regionalliga kickenden U23, ist auf ewig ein absoluter Fanliebling. Und als nach der Trennung am Sonntag von Markus Anfang, dessen Karriere als Coach 2010 beim SC Kapellen begonnen hatte, ein neuer Chef für die Zweitliga-Profis hermusste, zog Sportvorstand Sven Mislintat Alexander Ende aus dem Ärmel.

Der 46-Jährige, erst Mitte März beim Zweitligisten Preußen Münster freigestellt, ist in Grevenbroich geboren und wohnt mit seiner Familie auch immer noch an der Erft. Bei der Vorstellung am Montag sagte er: „Ich bin Rheinländer und habe viele Berührungspunkte mit der Fortuna. In meinem Umfeld gibt es viele, die mit Herzblut an dem Verein hängen. Wenn man hier im Umkreis groß wird, wird man auch sozialisiert mit dem Verein. Mein Papa wäre 1972 beinahe Profi bei der Fortuna geworden, er hat sich aber leider schwer verletzt.“

Sein Heimatverein ist der TuS Grevenbroich: „Dort war mein Vater Trainer und Spieler, mein Bruder war Spieler und Trainer, mein Opa war Präsident, mein Onkel war Präsident und meine Tochter macht dort Leichtathletik. Gefühlt hat sich meine ganze Familie dort sportlich betätigt.“ Er selbst wechselte zwar schon in der Jugend nach Uerdingen, kam viel herum, aber am Ende seiner Karriere machte er noch ein Spiel. Der TuS steckte im Abstiegskampf, da half Alexander Ende aus.

In seiner überaus erfolgreichen Zeit beim Drittligisten SC Verl hatte er zwar ein Apartment in der rund 25.500 Einwohner zählenden Stadt, aber an freien Tagen fuhr er über knapp 200 Kilometer nach Hause. Stand nach dem Vormittagstraining am Tag darauf erst nachmittags die nächste Einheit an, begleitete er seine Kinder zum Sport und aß mit der Familie zu Abend. „Ich bin mit Leidenschaft und Liebe Fußballtrainer, aber bevor ich Fußballtrainer bin, bin ich Ehemann, Familienvater, Bruder und Sohn.“ Bis Düsseldorf sind es von Grevenbroich keine 30 Kilometer ...