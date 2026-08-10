Grevenbroich-Süd nach Erstrundenpleite extrem enttäuscht

Das sagt Süd-Trainer Chris Niebel zur Niederlage. – Foto: Denise

So hatte sich der 1. FC Grevenbroich-Süd die erste Runde im Niederrheinpokal nicht vorgestellt. Die Südstädter verloren auf der heimischen Anlage in Neuenhausen mit 3:4 (1:3) gegen den SC Sonnborn, der in der abgelaufenen Saison in die Bezirksliga aufgestiegen ist.

Ein erster Warnschuss für die Südstädter

Schon früh zeichnete sich ab, dass die Partie für die Südstädter eine große Herausforderung wird. Trainer Chris Niebel musste auf kurzfristige Ausfälle im ohnehin schon dünnen Kader reagieren, so dass Spieler ohne Trainingseinheiten oder positionsfremd eingesetzt werden mussten. Die Gäste gingen gleich in der Anfangsphase durch einen Doppelschlag von Tim Abas (5.) und Hakan Türkmen (10.) mit 2:0 in Führung. Auf den Anschlusstreffer von Marcel Hensel (43.) hatten die Gäste eine prompte Antwort, indem sie durch Ezequiel Gomez den alten Vorsprung wiederherstellten. Kurz nach Wiederanpfiff gelang es Hensel (48.) erneut den Anschlusstreffer zu erzielen. Dennoch ließ der SC Sonnborn hinten raus nichts mehr anbrennen. Gomez (78.) sorgte mit dem 4:2 für die Entscheidung. Auch der 3:4-Treffer von Kai-Uwe Wirtz (90.+5) konnte das Ausscheiden der Grevenbroicher nicht verhindern.

„Es war eine Katastrophe. Sonnborn hat es gut gemacht und unsere zahlreichen individuellen Fehler ausgenutzt. Mit dieser Leistung haben wir uns das Weiterkommen einfach nicht verdient. Natürlich war es durch die zahlreichen Ausfälle und spontanen Absagen nicht leicht für die Mannschaft. Trotzdem ist die Enttäuschung natürlich groß. Wir müssen das Spiel als Warnschuss für die Liga sehen“, betonte Niebel.