Grevenbroich-Süd dreht gegen den DSC einen 0:2-Rückstand

Der DSC kam durch einen Elfmetertreffer in der 90. Minute nochmal auf 4:3 ran, danach erstickte Ramzan Zeybek (90.+2) mit dem 5:3 die letzte Hoffnung der Gäste. Trotz des 0:2-Rückstands war der Trainer mit der gesamten Partie zufrieden. „Wir haben immer viel Spielkontrolle gehabt und den DSC tief in die eigene Hälfte gedrängt. Trotz des Rückstandes sind wir ruhig geblieben und haben im zweiten Durchgang dann auch die spielerischen Mittel gefunden, um das Spiel zu drehen.“

Seine Mannschaft hat nach der Aufholjagd jedoch nicht viel Pause, um durchzuatmen. Bereits am Abend (19.30 Uhr) müssen die Grevenbroicher in der dritten Runde des Kreispokals nach Stürzelberg. Der Bezirksligist ist als amtierender Vizepokalsieger der große Favorit gegen den B-Ligisten. Dennoch sieht der Trainer seine Truppe vor einer Herausforderung. „Es fehlen weiterhin einige Spieler verletzt, weshalb ich in dieser Spielzeit noch nicht auf den gesamten Kader zurückgreifen konnte. Deswegen werden wir gegen Stürzelberg viel rotieren, bevor es am Sonntag in der Liga weitergeht.“

Der Ehrgeiz innerhalb der Mannschaft ist vor dem Pokalspiel aber groß. Durch den Aufstieg in die Oberliga nehmen die Holzheimer SG und der Pokalsieger der letzten vier Jahre, VfL Jüchen/Garzweiler, nicht am Kreispokal teil. Für den Vorjahresfinalisten eine große Chance. „So wie bereits dieses Jahr findet auch das Finale 2026 bei uns auf der Anlage statt, daher ist der Wille groß,ein zweites Mal in Folge im Finale zu stehen. Dafür dürfen wir uns in Stürzelberg keine Überheblichkeit erlauben“, mahnt Niebel.