Grevenbroich: Politiker beschließen neues Flutlicht für Fußballplätze

Die Sportpolitiker in Grevenbroich haben in ihrer jüngsten Sitzung entschieden, die Umrüstung von Flutlichtanlagen an Kunstrasenplätzen im Stadtgebiet weiter voranzutreiben. Konkret sollen acht Lichtmasten auf der Anlage des 1. FC Süd in Neuenhausen für mehr Helligkeit und bessere Energieeffizienz mit moderner LED-Technik ausgestattet werden, darüber hinaus sechs Masten auf der Anlage der Spielvereinigung Gustorf-Gindorf. Dafür soll Geld aus der städtischen Sportpauschale fließen: gut 145.000 Euro für beide Projekte zusammen.