Grevenbroich-Neuss: Saison geht für einige Teams in Verlängerung

Morgen, 18:45 Uhr TuS Liedberg Liedberg BW Meer BW Meer 18:45 live PUSH

So gilt es, in der Kreisliga B noch einen dritten Aufsteiger hinter den beiden Meistern SVG Weissenberg II (Gruppe 1) und SG Orken-Noithausen (Gruppe 2) zu ermitteln. Wer den freien Platz in der Kreisliga A in der neuen Saison einnimmt, wird zwischen den beiden Vizemeistern SpVg Gustorf/Gindorf und Vatan Neuss ermittelt. Das Hinspiel steigt am Mittwoch (19.30 Uhr) in Gustorf, die Entscheidung fällt dann am Samstag (16 Uhr) beim Rückspiel in Neuss. Die zweite Relegation im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss wird in der Kreisliga C nötig, weil es dort in Gruppe 2 eine Punktgleichheit gibt. Hinter Meister SV Rosellen II folgen auf den Plätzen zwei und drei der SV Bedburdyck/Gierath II und der SV Hemmerden mit 40 Zählern. Da der zweite Platz noch zum Aufstieg in die B-Liga berechtigt, empfängt am Mittwoch (19.30 Uhr) zunächst Hemmerden die Truppe von Bedburdyck/Gierath, am Samstag (16 Uhr) steht dann das Rückspiel auf dem Programm. Die weiteren Aufsteiger in die Kreisliga B sind SuS Gohr und die DJK Gnadental III (Gruppe 1) sowie der 1. FC Grevenbroich-Süd II und die DJK Hoeningen (Gruppe 3).