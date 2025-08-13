Grevenbroich: 350.000 Euro für die Stadion-Tribüne

Die Tribüne des Schlossstadions wird umfassend saniert. – Foto: Frank Vieten

Rostige Metallplanken als Sitzfläche, aufgeplatzter und ausgewaschener Beton, freiliegende Bewehrung: Die vergangenen fünf Jahrzehnte haben an der Zuschauertribüne im Schlossstadion ihre Spuren hinterlassen. Jetzt ist das 65 Meter lange und neun Sitzreihen zählende Bauwerk aus Stahlbeton so verschlissen, dass die Stadtbetriebe handeln müssen. Die Standsicherheit ist zwar nicht gefährdet. Mit „Smart Repair“ wird man allerdings auch nicht weit kommen.

Geplant ist eine umfangreiche Sanierungsaktion. Das Ziel: Die Lebensdauer der Tribüne soll um 20 Jahre verlängert werden. Die Kosten dafür: rund 350.000 Euro. Die wesentlichen Arbeiten sollen im Herbst beginnen und im März 2026 abgeschlossen werden. Die Ertüchtigung der Zuschauerränge fällt damit genau in den Zeitraum, in dem auf den Sportflächen ohnehin wegen der Witterung nicht gearbeitet werden kann: Bei winterlichem Wetter sind keine Arbeiten für den neuen Kunstrasen und die Tartanbahn möglich. Mit den Vorbereitungen war bereits vor wenigen Wochen begonnen worden. Wenn es kälter wird, schlägt im Stadion also die Stunde der Beton-Sanierer. Sie werden wohl größere Geschütze auffahren müssen, um die Zuschauerränge auf Vordermann zu bringen. Verantwortlich für das Projekt zeichnet seitens der Stadtbetriebe Torsten Speck als Bereichsleiter Hochbau. Er spricht mit Blick auf die mindestens 800 Zuschauer fassende Tribüne von erheblichen Rissbildungen, Abplatzern am Sockel, von „fortgeschrittenen Verschleißerscheinungen“ an Sitz- und Trittflächen, von teilweise beschädigten oder korrodierten Stahlbauteilen. Das Bauwerk ist aber kein Fall für die Abrissbirne. Die Stadtbetriebe hatten zur Prüfung des genauen Zustands zuvor einen Gutachter eingeschaltet; die Sanierung soll sich lohnen.

Umfangreiche Maßnahmen stehen an Um der Risse Herr zu werden, rücken Fachleute ab Herbst mit einem speziellen Zementleim an. Auch Fugen sollen neu abgedichtet werden. An einigen Stellen wird überdies Epoxidharz zum Einsatz kommen. Im Sockelbereich muss verschlissener Beton abgetragen werden – ein Prozedere, das laut Torsten Speck größeren Aufwand erfordert. Am Ende sollen etwa die Treppenstufen für mehr Sicherheit mit einem rutschfesten Belag ausgestattet werden. Darüber hinaus muss die tragende Konstruktion der Tribüne vor Rost geschützt werden: Träger und Stützen, dazu Geländer.