Greven verliert trotz dreier Elfmeter, Mauritz watscht Handorf ab

Der Aufsteiger setzt das nächste Ausrufezeichen! Mit 1:3 siegt Germania Hauenhorst auswärts in der Schöneflieth und ein Mann durfte sich bei der Germania richtig feiern lassen: Schlussmann Nichlas Lütke-Harmölle hält zwei von insgesamt drei (!) Grevener Strafstößen und ermöglicht den Hauenhorstern den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

In der 25. Minute zeigte Schiedsrichter Robin Gemkow an diesem Sonntagnachmittag dann erstmals auf den Punkt, Alex Bügener brachte Grevens Jakob Richter zuvor zu Fall. Der erste große Auftritt von Lütke-Harmölle der sofort zur Stelle war und den Elfmeter parierte.

Die Gäste zeigten sich gegen den vermeintlichen Favoriten von Beginn an unangenehmen, pressten die Nullneuner hoch und führten gallige Zweikämpfe. Die Belohnung für die ambitionierte Herangehensweise ließ nicht lange auf sich warten: In der siebten Minute verwertete Lucas Bahlmann einen parierten Abschluss von Mohammed Sylla zur frühen Führung für Germania.

Nur wenige Minuten später kam es dann richtig dicke für 09: Erst der verschossene Elfer, dann war es Mohammed Sylla, der nach einem Fehler im Grevener Spielaufbau aufmerksam dazwischenfunkte und die Hauenhorster Führung ausbaute (28').

Kurz vor der Pause dann Elfmeter Nummer zwei: Diesmal war es Germanias Neuzugang Valentin Ricken, der Luke Reincke im Sechzehner foulte. Und wieder hieß der Sieger im Elfmeterduell Nichlas Lütke-Harmölle − Wahnsinn!

Auch in der zweiten Hälfte zeigte der Aufsteiger einen couragierten Auftritt und hatte gleich zu Beginn die Chance, auf 0:3 zu erhöhen, Sylla verpasste jedoch (50'). Der sollte seinen Doppelpack jedoch noch bekommen, als er in der 79. Spielminute den Deckel draufmachte. Was die Elfmeter für den Gastgeber in diesem Spiel anging − aller guten Dinge sind drei. Und so bekam Greven in der Nachspielzeit den dritten Elfmeter zugesprochen. Diesmal war Lütke-Harmölle geschlagen (90+4'). Der Anschluss blieb jedoch nichts weiter als Ergebniskosmetik und so holte Germania Hauenhorst den nächsten Sieg.

8:1! Handorf gerät im Derby unter die Räder

Vom bisher erfolgreichsten Aufsteiger zum Sorgenkind unter den Neulingen: dem TSV Handorf. Nach einer ordentlichen Leistung am ersten Spieltag holten sich die Münsteraner im Derby gegen den SV Mauritz eine richtige Packung ab. Spätestens jetzt weiß man beim TSV um die Herausforderung Klassenerhalt.

Dass es ein unschöner Sonntagnachmittag für den Aufsteiger werden sollte deutete sich früh an: Bereits nach einer halben Stunde führten die Gastgeber mit 3:0 − Stefan Thier traft doppelt (13', 25') und Till Budde legte das dritte Tor des Tages nach (28'). Kurz vor der Halbzeit stellte der Mauritzer Kapitän Paul Varnhagen auf 4:0 (45'). Zum Pausentee war das Derby also im Grunde schon entschieden.

Die Lust aufs Toreschießen verging Mauritz in der Halbzeitpause jedoch nicht: Nicht einmal drei Minuten vergingen nach Wiederanpfiff, da musste TSV-Schlussmann Redbrake zum fünften Mal hinter sich greifen. Immerhin: Handorfs Lars Dohmen gelang der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 5:1 (61'). Freude kam bei den Gästen dadurch aber nicht wirklich auf, gerade weil es nicht lange dauerte, bis Mauritz darauf antwortete: Degla Dieu-Donne Aholou stellte den alten Abstand von fünf Toren in der 64. Spielminute wieder her, Emre Kacar schoss das 7:1 (77'), den Schlusspunkt an diesem schwarzen Tag aus Handorfer Sicht setzte Max Hahn mit dem 8:1 (88').

Mauritz setzt sich durch dieses Torfestival an die Tabellenspitze, der TSV Handorf rutscht bis an das Tabellenende.

Alle Ergebnisse des zweiten Spieltags im Überblick:

Falke Saerbeck – Graf Kobbo Tecklenburg 1:1

Falke Saerbeck: Sven Hübner, Dominik Klaas, Fabian Erber, Jonah Böttcher, Marco Schubert, Marius Stallfort, Steffen Wilkens (83. Moritz Müller), Davin Laumann (70. Maurice Mertens), Steven Schiemenz, Florian Müller (92. Stefan Winkeljann), Florian Nitzbon (92. Philip Egbert) - Trainer: Nicholas Beermann

Graf Kobbo Tecklenburg: Lennox Möllenkamp, Joren Golde, Louis Birke, Rene Rübartsch, Jost Knippenberg, Jan Hanke (90. Timon Ziegeler) (95. Timon Ziegeler), Anduel Karamani, Bewar Deger (86. Maurice Tia) (87. Maurice Tia), Gino Lago Bentron, Sulayman Ceesay (70. Jarne Lars Thele) (71. Jarne Lars Thele), Sarujan Sritharan (46. Jan-Luca Burghardt) - Trainer: Klaus Bienemann

Schiedsrichter: Marten Klein

Tore: 1:0 Steven Schiemenz (38.), 1:1 Bewar Deger (64.)

Rot: Jan-Luca Burghardt (90./Graf Kobbo Tecklenburg/)



Wacker Mecklenbeck – SC Münster 08 1:4

Wacker Mecklenbeck: Lucas Exner, Jonas Dirksen, Felix Krasenbrink (80. Melvin Enes Tugrul), Maximilian Leser (82. Stefan Bischoff), Sven Berghaus, Sören Becker, Jurek Caspar Rischke (46. Christian Keil), Finn Lasse Hunnewinkel, Jesse Brandt (51. Karl Grosfeld), Mika Lahrmann, Julian Pesl - Trainer: Daniel Efker - Trainer: Jan Walczak - Trainer: Stefan Bischoff

SC Münster 08: Malte Remmert, Stephan Hartmann, Joscha Louis Lange, Tom Hemsing, Fadi Alnemek, Rui Petro Guimares (90. Malte Höppner), Finn Luca Brand, Robin Wellermann (85. Kebba Touray), Bassam Machmouchi (70. Erik Feldbrügge), Luis Potthoff, Anton Theodor Cordes (16. Simon Herbst) - Trainer: Klas Tranow

Schiedsrichter: Felix Hennig

Tore: 0:1 Robin Wellermann (21. Foulelfmeter), 0:2 Rui Petro Guimares (48.), 1:2 Karl Grosfeld (62.), 1:3 Rui Petro Guimares (74.), 1:4 Malte Höppner (90.+3)



SV Büren 2010 – 1. FC Nordwalde 2:3

SV Büren 2010: Sebastian Hörst, Tim Gumenschaimer, Fynn-Luca Gerken, Sahin Günana (56. Thomas Kildau), Niklas Büchner, Ilijan Wolfgang Ridic (70. Aydin Uckac), Deni Alagic (80. Timothy Arigbodi), Henrik Berentzen (57. Leon Alexander Lüntz), Colin Kuchta, Joel Kuchta, Jan Gronau - Trainer: Jörg Sieckmann

1. FC Nordwalde: Paulin Larssen, Thomas Grummel, Luca Nils Voß, Philip Scholthaus, Simon Markfort, Jan Stegemann (83. Felix Hols), Robin Lenger (93. David Hanhoff), Marvin Bingold, Nicolas Mocciaro (66. Tom Rausch), Luca Alexander Mocciaro, Fabian Helmes (67. Joe-Henrik Wessels) - Trainer: Gero Mocciaro

Schiedsrichter: Jonathan Wlotzka

Tore: 1:0 Joel Kuchta (10.), 1:1 Thomas Grummel (17.), 1:2 Marvin Bingold (50.), 2:2 Colin Kuchta (57.), 2:3 Marvin Bingold (86.)



DJK SV Mauritz – TSV Handorf 8:1

DJK SV Mauritz: Simon König, Paul Varnhagen, Till Budde, Justus Hermann Menze (51. Jonas Keller), Nils Hönicke, Benjamin Siegert (41. Noah Greiwing), Justus Baum, Max Julius Hahn, Max Nordiek, Degla Dieu-Donne Aholou (68. Fabian Berk), Stefan Thier (56. Emre Can Kacar) - Trainer: Ivo Kolobaric

TSV Handorf: Morten Ralf Redbrake, Marcel Leser, Niklas Dombrowsky (87. Janik Friedemann Enke), Nils Wegmann, Julian Pohlmeyer, Paul Klee (53. Lars Dohmen), Finn Genenger (87. Luca Johannes Schuth), Jonas Lammers, Nils Dohmen (73. Colin Geske), Josef Maffenbeier, Hasan Hisham Hasan Abu Dalal (60. Emrullah Uzun) - Trainer: Malte Stoffers - Trainer: Mats-Janis Uthmeier

Schiedsrichter: Shawn Glaeser

Tore: 1:0 Stefan Thier (13.), 2:0 Stefan Thier (25.), 3:0 Till Budde (28.), 4:0 Paul Varnhagen (45.), 5:0 Till Budde (48.), 5:1 Lars Dohmen (61.), 6:1 Degla Dieu-Donne Aholou (64.), 7:1 Emre Can Kacar (77.), 8:1 Max Julius Hahn (88.)



SC Greven 09 – Germania Hauenhorst 1:3

SC Greven 09: Fynn Niklas Hoefer, Bernd Lakenbrink (60. Malte Drewes), Linus Wolberg, Stefan Sackarndt, Marcel Lukas (46. Vincent Dieter Manfred Osterhaus), Jeremias Wiethölter, Luke Jemal Reincke (46. Fabian Ebong), Christopher Klaas, Jakob Richter, Max Assing, Peter Lakenbrink - Trainer: Julian Lüttmann

Germania Hauenhorst: Nichlas Lütke-Harmölle, Jona Brüning, Martin Grote, Alexander Bügener, Andreas Heckmann, Yannick Beermann, Anil Kesluhoglu (74. Yannik Willers), Julian Krause (85. Roman Streitenberger), Lucas Bahlmann (51. Jan Niklas Krause), Valentin Ricken (76. Ibrahim Polat), Mohammed Sylla (85. Cornelius Mendrina) - Trainer: Markus Heckmann

Schiedsrichter: Robin Gemkow

Tore: 0:1 Lucas Bahlmann (7.), 0:2 Mohammed Sylla (28.), 0:3 Mohammed Sylla (79.), 1:3 Peter Lakenbrink (90.+4 Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Christopher Klaas (SC Greven 09) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Nichlas Lütke-Harmölle (20.). Marcel Lukas (SC Greven 09) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Nichlas Lütke-Harmölle (45.).



SuS Neuenkirchen II – Concordia Albachten 1:4

SuS Neuenkirchen II: Steffen Kauling, Timo Deiters (83. Till Brüning), Marcel Berkemeyer, Robin Krümpel, Jannis Kösters, Pascal Karperien, Jona Beckmann (46. Noah Hagemeier), Daniel Albers, Andre Hölscher (67. Wladimir Gritzmann), Ole Stabenow, Vincent Maximilian Helmut Greß - Trainer: Marcel Thies

Concordia Albachten: Johannes Brückner, Lasse Saerbeck, Devin Bürschgens (90. Keno Lubeseder), Max Heimsath (56. Fabian Willi Bernhard Jülkenbeck), Jan Fischer, Armani Medford (70. Sören Hilgers), Simon Gloger, Max Knoche, Levin Dörfel (85. Thomas Kroker), Yannick Niehues, Bennet Klein (60. Silas Nübel) - Trainer: Marco Weitz

Schiedsrichter: Alexander Wensing

Tore: 0:1 Bennet Klein (18.), 0:2 Bennet Klein (20.), 1:2 Daniel Albers (31.), 1:3 Bennet Klein (53.), 1:4 Sören Hilgers (90.+3)



VfL Wolbeck – Borghorster FC 3:2

VfL Wolbeck: Marc Klein, Yannek Lubitz, Lars Finkelmann, Luke Ulrich Vette, Linus Vette, Jan Heinrich Waltermann (77. Anton Jannes Macha), Dennis Popil (45. Marvin Deckert), Tim Drießen, Lukas Stelljes (64. Thomas Trippel), Julius Vielmeyer, Hannes Schlautmann (60. Monssif Ouidani) - Trainer: Yannick Gieseler

Borghorster FC: Luca Manuel Peppenhorst, Justus Lembeck (59. Robin Oliver Schlieckmann), Steffen Köhler, Gregorij Krumme, Ole Gedenk (77. Amgad Khodeda), Mirco Pöhlker (90. Yannick Ruhoff), Lyon Meyering, Abdelwahad Chafiq (45. Luca Jungfermann), Paul Kintrup (69. Tom Wessels), Torben Schlieckmann, Nicolas Leuters - Trainer: Roland Jungfermann

Schiedsrichter: Frank Deselaers

Tore: 1:0 Lukas Stelljes (35.), 1:1 Abdelwahad Chafiq (44.), 2:1 Anton Jannes Macha (90.+1), 2:2 Yannick Ruhoff (90.+2), 3:2 Tim Drießen (90.+3)



TuS Altenberge – Teuto Riesenbeck 3:1

TuS Altenberge: Till Scheipers, Timo Gausling, Pascal Hölker, Kai Hintelmann, Maximilian Adler (88. Patrick Schulze), Robin Drees, Florian Kerelaj (81. Janik Morsell), Florian Schocke (81. Max Lutte), Niklas Böcker (88. Max Herzog), Thorben Voß, Nils Branse (46. Niklas Klapproth) - Trainer: Dennis Brunsmann

Teuto Riesenbeck: Phil Theile, Mario Heeke, Jan Selchow, Nils Kämmer (80. Max Fischer), Luis Kulik (46. Daniel Wallmeier), Paul Lohmann (46. Moritz Muhmann), Benedikt Büscher, Malte Kämmer, Daniel Birkel (84. Torben Sundermann), Patrick Heeke, Joschka Martin Kordsmeyer - Trainer: Emanuel Beckmann-Smith

Schiedsrichter: Leander Knapp

Tore: 0:1 Malte Kämmer (35.), 1:1 Kai Hintelmann (48.), 2:1 Florian Schocke (71.), 3:1 Florian Schocke (75.)

