Pepe Pereira Mendes (li.) und Nick Guttenberger (re.) verstärken die SpVgg Greuther Fürth II. – Foto: Imago Images/Frank Scheuring
Greuther Fürth U23: Nick Guttenberger & Pepe Pereira Mendes kommen
Zwei weitere Verstärkungen für die Profireserve des Kleeblatts
von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die U23 der SpVgg Greuther Fürth erhält weitere Verstärkung. Mit Nick Guttenberger kommt ein zusätzlicher Torhüter vom Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Zudem heuert mit Pepe Pereira Mendes ein 21-jähriger Angreifer am Ronhof an. Der Deutsch-Spanier war zuletzt in der luxemburgischen ersten Liga für Union Titus Petingen am Ball.
Nick Guttenberger ging aus dem ASV Neumarkt hervor. In zwei Spielzeiten in der Bayernliga Nord stellte er sein Talent unter Beweis und schwang sich bei den "Adlern" schon in jungen Jahren zur Nummer eins auf. Im vergangenen Sommer wagte er mit 21 Jahren den Sprung zu den Würzburger Kickers. Beim FWK kam er allerdings an Stammtorhüter Johann Hipper nicht vorbei. Nun hat sich der mittlerweile 22-Jährige dazu entschieden, Würzburg zu verlassen und im Fürther NLZ anzuheuern.
Pepe Pereira Mendes ist in Bayern ein unbeschriebenes Blatt. Der Angreifer wurde beim Berliner AK und bei Hertha BSC fußballerisch ausgebildet. Im Sommer 2025 entschied sich der Deutsch-Spanier für den Sprung ins benachbarte Ausland nach Luxemburg. Nun kehrt er nach Deutschland zurück.
Zu den Neuzugängen der U23 äußert sich das Kleeblatt wie üblich nicht öffentlich. Aber Coach Julian Kolbeck fasst die bisherigen Trainingswochen wie folgt zusammen: "Zum Start der Vorbereitung ging es für uns darum, schnell zusammenzufinden und zügig in die Inhalte einzusteigen, da die Vorbereitung für uns nach den Relegationsspielen diesmal relativ kurz ist. Wir haben eine sehr junge Mannschaft mit vielen hungrigen und talentierten Spielern. In den ersten beiden Tests hat mir besonders gefallen, wie viel Engagement und Mentalität die Jungs gezeigt haben. Natürlich gibt es aber noch ein paar Themen, an denen wir arbeiten müssen."
Die bisherigen Personalbewegungen bei der U23 der SpVgg Greuther Fürth:
SpVgg Greuther Fürth II
Trainer: Julian Kolbeck (NEU)
Zugänge: David Günes (FC Memmingen), Alexander Leuthard (Viktoria Aschaffenburg), Lorenz Rachinger (VfB Eichstätt), Jason Osei Tutu (FC Ingolstadt 04 II), Amir Bennis (SV Wehen Wiesbaden), Nick Guttenberger (FC Würzburger Kickers), Pepe Pereira Mendes (Union Titus Petingen)
Abgänge: Lado Akhalaia (FC Vaduz), Marlon Fries (SpVgg Bayreuth), Raphael Adiele (1. FC Kaiserslautern II), Max Meyer (DJK Vilzing), Philipp Hack (1. FC Schweinfurt 05), Christoph Meister (Stuttgarter Kickers), Joshua Okpalaike (SV Babelsberg 03), Simon Hoffmann (FC Eintracht Bamberg 2010)