Greuther Fürth U23: Nick Guttenberger & Pepe Pereira Mendes kommen

Pepe Pereira Mendes (li.) und Nick Guttenberger (re.) verstärken die SpVgg Greuther Fürth II. – Foto: Imago Images/Frank Scheuring

Die U23 der SpVgg Greuther Fürth erhält weitere Verstärkung. Mit Nick Guttenberger kommt ein zusätzlicher Torhüter vom Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Zudem heuert mit Pepe Pereira Mendes ein 21-jähriger Angreifer am Ronhof an. Der Deutsch-Spanier war zuletzt in der luxemburgischen ersten Liga für Union Titus Petingen am Ball.

Nick Guttenberger ging aus dem ASV Neumarkt hervor. In zwei Spielzeiten in der Bayernliga Nord stellte er sein Talent unter Beweis und schwang sich bei den "Adlern" schon in jungen Jahren zur Nummer eins auf. Im vergangenen Sommer wagte er mit 21 Jahren den Sprung zu den Würzburger Kickers. Beim FWK kam er allerdings an Stammtorhüter Johann Hipper nicht vorbei. Nun hat sich der mittlerweile 22-Jährige dazu entschieden, Würzburg zu verlassen und im Fürther NLZ anzuheuern.



Pepe Pereira Mendes ist in Bayern ein unbeschriebenes Blatt. Der Angreifer wurde beim Berliner AK und bei Hertha BSC fußballerisch ausgebildet. Im Sommer 2025 entschied sich der Deutsch-Spanier für den Sprung ins benachbarte Ausland nach Luxemburg. Nun kehrt er nach Deutschland zurück.