Greuther Fürth: Regionalliga-Keeper in Slowakeis 1. Liga verliehen Sebastian Jung (20) soll beim KFC Komarno Auslandserfahrung sammeln von Mathias Willmerdinger

Sebastian Jung will sich bis Sommer im Ausland beweisen. – Foto: Sven Leifer

Eine überraschende Personalmeldung kommt von der SpVgg Greuther Fürth: Rund drei Wochen nach Ende der Wintertransfer-Periode verlässt Torhüter Sebastian Jung temporär das Kleeblatt und soll im Ausland wertvolle Erfahrungen sammeln.

Wie ist das möglich, ist doch das Transferfenster bereits geschlossen? Das Kleeblatt erklärt in einer Pressemitteilung: "Für Sebastian Jung geht es in der Rückrunde in die slowakische 1. Liga. Auch wenn das Transferfenster in Deutschland schon seit fast drei Wochen geschlossen ist, gibt es bei der SpVgg Greuther Fürth noch eine Transferaktivität. Das Kleeblatt hat Nachwuchstorwart Sebastian Jung in die erste slowakische Liga zum KFC Komarno verliehen. Dort hatte das Transferfenster bis Samstagnacht geöffnet. Die Leihe läuft bis Saisonende und beinhaltet keine Kaufoption."



Das heißt, der 20-Jährige wird im Sommer nach Fürth zurückkehren. Der junge Schlussmann war erst im vergangenen Sommer vom Nordost-Regionalligisten SV Babelsberg 03 an den Ronhof gekommen. Bisher kam er in der U23 unter Cheftrainer Roberto Hilbert neunmal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz.