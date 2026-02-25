Greuther Fürth: Regionalliga-Keeper in Slowakeis 1. Liga verliehen

Eine überraschende Personalmeldung kommt von der SpVgg Greuther Fürth: Rund drei Wochen nach Ende der Wintertransfer-Periode verlässt Torhüter Sebastian Jung temporär das Kleeblatt und soll im Ausland wertvolle Erfahrungen sammeln.
Wie ist das möglich, ist doch das Transferfenster bereits geschlossen? Das Kleeblatt erklärt in einer Pressemitteilung: "Für Sebastian Jung geht es in der Rückrunde in die slowakische 1. Liga. Auch wenn das Transferfenster in Deutschland schon seit fast drei Wochen geschlossen ist, gibt es bei der SpVgg Greuther Fürth noch eine Transferaktivität. Das Kleeblatt hat Nachwuchstorwart Sebastian Jung in die erste slowakische Liga zum KFC Komarno verliehen. Dort hatte das Transferfenster bis Samstagnacht geöffnet. Die Leihe läuft bis Saisonende und beinhaltet keine Kaufoption."
Das heißt, der 20-Jährige wird im Sommer nach Fürth zurückkehren. Der junge Schlussmann war erst im vergangenen Sommer vom Nordost-Regionalligisten SV Babelsberg 03 an den Ronhof gekommen. Bisher kam er in der U23 unter Cheftrainer Roberto Hilbert neunmal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz.
Wie es dann grundsätzlich im Sommer in Fürth weitergeht, steht aktuell in den Sternen. Viel hängt vom Abschneiden der Profis in der 2. Liga ab, die sich als Tabellenletzter in akuter Abstiegsgefahr befinden. Und am Wochenende kommt Spitzenreiter Schalke 04....
Ein Abstieg in die 3. Liga hätte für das Kleeblatt weitreichende Folgen. Die zweite Mannschaft müsste dann, egal wie die U23 im Frühjahr sportlich abschneidet, automatisch in die Bayernliga absteigen. Das wäre freilich ein herber Rückschlag für die Talentförderung auf höchstem Niveau am Ronhof. Die U23 hat ihr Schicksal in der Regionalliga Bayern also nicht wirklich in der eigenen Hand. Eine Situation, die durchaus belastend sein kann...