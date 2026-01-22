Greuther Fürth II & der X-Faktor: Abstieg droht gleich doppelt

Neben dem FC Augsburg II tut sich in dieser Spielzeit eine weitere Profireserve in der Regionalliga Bayern schwer: Die SpVgg Greuther Fürth II muss auf einem Abstiegs-Relegationsplatz überwintern. Was aber für das "kleine" Kleeblatt spricht: Die Tabelle ist ziemlich schief, hat die Fürther U23 doch teilweise drei Partien weniger absolviert als die Konkurrenz. Ziel für die Frühjahrsrunde wird es sein, den Tabellenkeller so schnell wie möglich zu verlassen und den Klassenerhalt sportlich so früh wie möglich einzutüten. Allerdings könnte auch im Erfolgsfall der Abstieg drohen...

"Wir haben uns gefreut, als wir Anfang Januar wieder loslegen konnten. In der Hinrunde haben wir aus unseren Chancen zu wenig gemacht und waren in einigen Situationen noch zu grün hinter den Ohren. Mit der bisherigen Punkteausbeute können wir nicht zufrieden sein. Für uns gilt es jetzt umso mehr an einem Strang zu ziehen, uns kollektiv zu verbessern und am Ende des Tages mehr zu punkten als bisher", fasst Cheftrainer Roberto Hilbert die bisherige Saison kurz und prägnant zusammen und wirft zugleich einen Blick voraus. Personell hat sich in der Winterpause nicht viel getan. Ersatzkeeper Jan Mottl hat sich dem Ligakonkurrenten SpVgg Ansbach angeschlossen. Abwehrmann Nikolaos Vakouftsis ist zum 1. FC Schweinfurt 05 in die 3. Liga gewechselt. Einen Neuzugang gab es bislang nicht, was ein Indiz dafür ist, dass die Verantwortlichen dem bestehenden Kader durchaus vertrauen.

Banger Blick Richtung Profis: Was passiert in der 2. Liga?

Allerdings: Ganz selbst in der Hand hat die U23 des Kleeblatts ihr Schicksal nicht. Nach dem vergangenen Wochenende geht mehr denn je der bange Blick zu den Profis. 0:2 hat das Zweitliga-Team der Fürther den Auftakt 2026 gegen den direkten Kellerkonkurrenten Dynamo Dresden verloren und ist damit auf den letzten Platz abgerutscht. Der Effekt des Trainerwechsels scheint bereits wieder verpufft zu sein. Heiko Vogel, der Anfang Dezember den glücklosen Thomas Kleine ablöste, kann zwei Punkte aus vier Partien vorweisen. So wird`s nicht reichen für den Klassenerhalt! Auf das rettende Ufer fehlen dem Kleeblatt mittlerweile fünf Punkte... Freilich, es sind noch 16 Partien zu spielen, aber am Ronhof schrillen die Alarmglocken.



