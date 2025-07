Greuther Fürth II: Ex-Bundesligaprofi Felgenhauer kehrt zurück

Daniel Felgenhauer, gebürtiger Oberfranke aus Hof, ist am Fürther Ronhof wahrlich kein Unbekannter. Insgesamt absolvierte der heute 49-Jährige 223 Spiele für das "Kleeblatt" in der 2. Liga. "Daniel kennt nicht nur die Spielvereinigung bestens, sondern konnte als Trainer auch schon wertvolle Erfahrungen bei unterschiedlichen Stationen sammeln und bringt damit das nötige Handwerkszeug mit, um dabei zu helfen, unsere U23 so gut es geht zu entwickeln", betont Christian Fiedler, Sportlicher Leiter der Kleeblatt-Akademie in einer Presseerklärung. Felgenhauer lässt sich in dieser wie folgt zitieren: "Es ist schön, wieder beim Kleeblatt zu sein. Ich habe große Lust, bei der U23 mit anzupacken und bei der Entwicklung unserer jungen Spieler zu unterstützen - und freue mich, dass es für mich jetzt direkt losgeht."



Daniel Felgenhauer konnte in den 1990er Jahren damals noch beim FC Bayern Hof - heute SpVgg Bayern Hof - in der Bayernliga auf sich aufmerksam machen. Es folgte 1997 der Wechsel zur SpVgg Greuther Fürth, wo der Offensivmann einen Großteil seiner Profikarriere verbrachte. Anfang des Jahrtausends wagte er den Sprung in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach und brachte es für die "Fohlen" vom Niederrhein immer auf 21 Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse. Nachdem er seine Karriere als Spieler zuhause bei der SpVgg Bayern Hof ausklingen ließ, sammelte er auf der "Grünen Au" auch erste Erfahrungen im Trainerbereich. Zudem arbeitete er bereits als Co-Trainer in der 3. Liga beim MSV Duisburg und war bei Borussia Mönchengladbach im Nachwuchsbereich (Co-Trainer U17 und U23) tätig.