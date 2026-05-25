Greuther Fürth glänzt, Kickers Offenbach siegt, KSC verliert

Die TSG 1899 Hoffenheim II tat sich gegen den VfL Herrenberg zunächst schwer, fand nach der Pause jedoch den entscheidenden Zugriff auf die Partie. Vor 63 Zuschauern blieb es im ersten Durchgang zunächst torlos, ehe Sara Sahiti innerhalb weniger Minuten zur entscheidenden Spielerin wurde. In der 52. Minute brachte sie die Gastgeberinnen in Führung und legte nur vier Minuten später direkt das 2:0 nach (56.). Herrenberg versuchte anschließend noch einmal zurückzukommen, Hoffenheim ließ defensiv jedoch nichts mehr anbrennen.

SpVgg Greuther Fürth – Eintracht Frankfurt III 5:0

Die SpVgg Greuther Fürth legte gegen Eintracht Frankfurt III einen Start nach Maß hin und stellte früh die Weichen auf Sieg. Aurora Tornaquindici traf bereits in der ersten Minute zur Führung, ehe Nadja-Sophie Schlossarek nur wenig später auf 2:0 erhöhte (5.). Frankfurt fand kaum in die Partie, während Fürth das Tempo hoch hielt. Kurz vor der Pause sorgte Josephine Hundt mit dem dritten Treffer für eine komfortable Führung (45.). Direkt nach dem Seitenwechsel machte Tornaquindici mit zwei weiteren Treffern innerhalb von zwei Minuten (51., 53.) alles klar und schnürte damit einen Dreierpack.

SG Haitz – KSV Hessen Kassel 3:0

Die SG Haitz zeigte vor 80 Zuschauern eine konzentrierte Vorstellung gegen den KSV Hessen Kassel. Samantha-Josephine Dick brachte die Gastgeberinnen bereits in der 16. Minute in Führung und sorgte damit früh für Sicherheit. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Haitz die aktivere Mannschaft, ehe Dick mit ihrem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 erhöhte (56.). Kassel fand offensiv nur selten Lösungen, während Evelyn Schön in der 84. Minute mit dem dritten Treffer endgültig für die Entscheidung sorgte.

FFC Wacker München – Karlsruher SC 2:0

Der FFC Wacker München feierte vor 124 Zuschauern einen verdienten Heimsieg gegen den Karlsruher SC. Janine Gibson brachte die Gastgeberinnen bereits früh mit 1:0 in Führung (13.) und gab ihrer Mannschaft damit Sicherheit. Karlsruhe hielt die Partie lange offen, doch Wacker blieb über weite Strecken das gefährlichere Team. Mit ihrem zweiten Treffer in der 63. Minute sorgte Gibson schließlich für die Vorentscheidung und machte den 2:0-Erfolg perfekt.

Kickers Offenbach – SV 67 Weinberg 3:0

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit drehte Kickers Offenbach gegen den SV 67 Weinberg nach dem Seitenwechsel auf. Direkt nach Wiederbeginn brachte Luisa Marie Horsch die Gastgeberinnen mit 1:0 in Führung (46.). Offenbach blieb anschließend am Drücker und erhöhte durch Vanessa Klich auf 2:0 (57.). Weinberg stemmte sich zwar gegen die Niederlage, kam offensiv jedoch kaum entscheidend durch. In der Schlussphase sorgte Leonie Gosch mit dem dritten Treffer schließlich für klare Verhältnisse (81.).

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