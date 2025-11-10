Greuther Fürth glänzt, Kickers Offenbach jubelt, SV Weinberg knapp

+++

FFC Wacker München – SpVgg Greuther Fürth 0:3

Die Gäste aus Fürth zeigten sich in Münchn eiskalt vor dem Tor. In der 31. Minute brachte Luisa Wölfel die SpVgg in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Aurora Tornaquindici (55.) nach und baute die Führung aus. Judith Gruber (70.) sorgte schließlich für den 3:0-Endstand. Während Fürth damit einen souveränen Auswärtssieg feierte, blieb Wacker offensiv weitgehend blass.

Eintracht Frankfurt III – Kickers Offenbach 0:2

Im Rhein-Main-Duell sicherten sich die Offenbacherinnen die drei Punkte. Lisa Kanthak traf kurz vor der Pause in der 41. Minute zur Führung, ehe Leonie Gosch (66.) nachlegte und den 2:0-Endstand herstellte. Frankfurt fand kein Mittel gegen die kompakt stehenden Gäste, die ihren Vorsprung über die Zeit brachten.

SC Freiburg II – SV 67 Weinberg 0:1

Ein umkämpftes Spiel im Breisgau entschied Anna Hofrichter mit ihrem Treffer in der 65. Minute zugunsten des SV 67 Weinberg. Freiburg II mühte sich zwar, fand jedoch keine Lücke in der gut organisierten Weinberger Defensive. Mit dem Auswärtssieg setzt Weinberg ein Zeichen.

