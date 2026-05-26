Greuther Fürth droht der Super-GAU - Cham & Aschaffenburg fiebern mit Damoklesschwert Doppelabstieg: Steigen die Profis aus der 2. Liga ab, müsste auch die U23 raus aus der Regionalliga und runter in die Bayernliga von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:55 Uhr · 0 Leser

Maximal unter Druck: Die Profis der SpVgg Greuther Fürth müssen am Dienstagabend einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel gegen Rot-Weiß Essen drehen. – Foto: Imago Images

Der bayerische bzw. fränkische Fußballfokus richtet sich am heutigen Dienstagabend auf die SpVgg Greuther Fürth. Kriegt das Kleeblatt die 0:1-Niederlage gegen Rot-Weiß Essen noch umgebogen, oder steigen die Profis in der Relegation aus der 2. Liga ab? Dann müsste auch die U23 raus aus der Regionalliga - Zwangsabstieg in die Bayernliga. Ein Super-GAU für die Fürther. Die Situation rund ums Kleeblatt hat auch Auswirkungen auf die Relegation in Bayern.

Große Anspannung herrscht in diesen Tagen rund um den Fürther Ronhof. Der Abstieg wäre eine Zäsur und der erstmalige Fall in die Drittklassigkeit nach 1997 (!)) hätte tiefe Einschnitte zur Folge. Die Angst geht um, schließlich geht es auch um Arbeitsplätze. Besonders in der Kritik bei den Fans steht Geschäftsführer Holger Schwiewagner, aber auch Sportdirektor Stephan Füstner und Kaderplaner Ronny Philp. Fürstner, seit der Trennung von Rachid Azzouzi im Herbst 2024 im Amt, hat bisher in weniger als zwei Jahren mit Jan Siewert, Thomas Kleine und Heiko Vogel drei Trainer verpflichtet, so wirklich gezündet hat keiner beim Kleeblatt. Coach Heiko Vogel ist bemüht, vor den entscheidenden 90 Minuten - oder auch mehr - weniger die Anspannung in den Fokus zu rücken "Wir werden zuhause wieder All-In gehen und freuen uns drauf." Zudem setzt Vogel auf den Support der in dieser Saison leidgeprüften Fans: "Sie haben die Fähigkeit, eine Superpower zu sein mit ihrer Unterstützung."