Greuther Fürth beim 6:1 in Torlaune, Karlsruher SC nicht zu stoppen

+++

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

+++

VfL Herrenberg – Spvgg Greuther Fürth 1:6

Herrenberg erwischte einen perfekten Start, als Lisa Marie Sock bereits in der 7. Minute traf. Doch danach dominierte Fürth das Spiel: Luisa Wölfel drehte die Partie mit einem Doppelpack (15., 20.), bevor Ann-Kathrin Wolfram (54.) und Olivia Mend mit zwei Treffern innerhalb einer Minute (71., 72.) den Vorsprung deutlich ausbauten. Annika Mauch setzte in der 84. Minute den Schlusspunkt. Fürth zeigte eine abgeklärte und spielfreudige Vorstellung, während Herrenberg nach dem frühen Jubel kaum noch Zugriff fand.

Karlsruher SC – SC Sand II 5:1

Der KSC präsentierte sich von Beginn an spielfreudig und zielstrebig. Melissa Zweigner-Genzer eröffnete die Partie mit einem frühen Treffer (4.) und legte im ersten Durchgang gleich zweimal nach (34., 37.). Nach der Pause erhöhte Mathilda Dillmann (61.) auf 4:0, ehe erneut Zweigner-Genzer (67.) ihren vierten Treffer des Tages erzielte. Antonia Vohrer gelang in der 73. Minute der Ehrentreffer für Sand.

SV 67 Weinberg – Kickers Offenbach 3:0

Weinberg zeigte Klarheit und Durchsetzungsvermögen. Mara Grimm wurde zur Matchwinnerin: Sie traf nach 15 Minuten zur Führung und legte in der 35. Minute ihr zweites Tor nach. Noch vor der Pause erhöhte Lea Würth (40.) auf 3:0. Offenbach fand offensiv kaum Lösungen, während Weinberg die Partie konzentriert und sicher zu Ende spielte.

Eintracht Frankfurt III – SG Haitz 0:1

Eine enge und hart umkämpfte Begegnung, in der ein früher Treffer entscheidend war. Josefine Link brachte Haitz bereits in der 10. Minute in Führung. Frankfurt versuchte über weite Strecken, sich zurück in die Partie zu kämpfen, biss sich jedoch an der kompakten Defensive der Gäste die Zähne aus. Haitz verteidigte clever und feierte einen knappen Auswärtssieg.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.