Gretesch/Osnabrück siegt souverän

Mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen den SV Heidekraut Andervenne bestätigt die SG TSG Gretesch/Osnabrück ihre starke Form in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Trainer Johannes Müller lobte die Umsetzung des Matchplans, während Andervennes Coach Patrick Lonnemann von einem „gebrauchten Sonntag“ sprach.

Die SG TSG Gretesch/Osnabrück hat am Sonntag ihre Ambitionen in der Oberliga Niedersachsen West eindrucksvoll untermauert. Im Heimspiel gegen den SV Heidekraut Andervenne setzte sich das Team von Trainer Johannes Müller verdient mit 3:0 durch und festigte damit den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter TiMoNo.

Andervenne hatte anschließend die Chance zum Ausgleich, doch Lena Bockrath klärte nach einem Konter auf der Linie. Gretesch blieb dominant: „Nach 20 Minuten trifft Sarah Lindenthal aus spitzem Winkel nur die Latte, kurz darauf knallt Jule Börsting einen Freistoß an den Pfosten – den Abpraller staubt Thea Fels zum 2:0 ab“, so Müller weiter. Trotz weiterer Großchancen blieb es bis zur Pause beim Zwei-Tore-Vorsprung: „Wir hatten bis zur Halbzeit noch zwei hundertprozentige Torchancen, doch weder Sarah Lindenthal noch Isabell Finkemeyer konnten den Ball im Tor unterbringen.“

„Wir sind von Beginn an super im Spiel und gehen bereits in der siebten Minute in Führung“, berichtete Müller nach dem Schlusspfiff. Der frühe Treffer fiel nach einem langen Ball von Jule Börsting, als Leonie Beckmann einer Abwehrspielerin den Ball abnahm, frei auf die Torhüterin zulief und ins lange Eck abschloss.

Nach dem Seitenwechsel kam Andervenne zunächst besser ins Spiel. Ein Kopfball nach einem Freistoß landete jedoch nur an der Latte. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser im Spiel, setzten direkt einen Schuss an die Latte, kassierten aber nach einem weiteren Ausrutscher das 3:0“, ärgerte sich Patrick Lonnemann, der Coach der Gäste. „Obwohl wir angeschlagen und mit einem dünnen Kader angereist sind, hatten wir uns viel vorgenommen. Am Ende muss man aber sagen, dass die Punkte verdient in Osnabrück bleiben – es war einfach nicht unser Tag.“

Den Schlusspunkt setzte erneut Thea Fels, die nach starker Vorarbeit von Louise Hausfeld den Ball zum 3:0 ins leere Tor schob. „Louise setzt sich auf rechts schön durch, spitzelt den Ball an der Torhüterin vorbei zu Thea, die einschiebt. Anschließend haben wir das Spiel im Griff gehabt, es passierte nicht mehr allzu viel“, beschrieb Müller die Entscheidung.

Der Gretescher Trainer zeigte sich insgesamt zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Die Mädels haben unseren Matchplan super umgesetzt. Nach dem frühen Tor hatten wir das Spiel über die gesamte Zeit klar im Griff. Einzig mit der Chancenverwertung in der ersten Halbzeit können wir nicht zufrieden sein – da gilt es, in den kommenden Wochen weiter dran zu arbeiten.“

Für Andervenne heißt es dagegen, nach der dritten Saisonniederlage schnell den Blick nach vorn zu richten. „Nach einem ärgerlichen Ausrutscher geraten wir früh in Rückstand“, so Lonnemann. „Zwischenzeitlich hätten wir aber den Ausgleich machen müssen. Jetzt heißt es, das Spiel schnell abhaken und den Fokus auf das nächste Spiel gegen Lutten richten.“

Mit dem verdienten Sieg bleibt die SG TSG Gretesch/Osnabrück in Schlagdistanz zur Tabellenspitze – und zeigte erneut, warum sie zu den stabilsten Teams der Liga zählt.