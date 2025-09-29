Gretesch/OSC siegt souverän in Scharmbeckstotel

Die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC hat am vergangenen Wochenende ihre Spitzenposition in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West gefestigt. Beim ATSV Scharmbeckstotel gewann die Mannschaft von Trainer Johannes Müller souverän mit 3:0 und bleibt damit auch nach acht Spielen ungeschlagen.

ATSV-Trainer Axel Wilckens zeigte sich trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit dem Auftreten seines Teams: „Wir hatten gegen einen wie erwartet starken Gegner über weite Teile des Spiels defensiv gut gestanden. Offensiv haben wir nach guten Ansätzen in der Anfangsphase dann leider im weiteren Verlauf des Spiels nur noch wenige Akzente setzen können.“

Schon früh stellte Leonie Beckmann die Weichen auf Sieg (11.), Thea Fels erhöhte noch vor der Pause (41.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Isabel Finkemeyer in der 65. Minute für den Endstand. Zwei weitere Treffer der Gäste wurden wegen Abseitsstellungen nicht anerkannt.

Sein Gegenüber Johannes Müller lobte die Geduld seiner Mannschaft im Ballbesitz: „Es war das erwartete komplizierte Spiel. Der Gegner hat nur hinten drin gestanden und sich ausschließlich auf das Verteidigen des eigenen Tores konzentriert. Wir hatten von Anfang an ein deutliches Plus beim Ballbesitz. Im Vergleich zur Vorwoche haben wir das diesmal deutlich besser gelöst, geduldig gespielt und uns Lücken im Defensivverbund von Scharmbeckstotel erspielt.“

Die frühe Führung habe das Spiel beruhigt, betonte Müller: „Dass wir dann eine der ersten Chancen auch zur Führung nutzen, beruhigt das Spiel. Mit dem zweiten Tor vor der Halbzeitpause ist die Partie dann auch entschieden.“ Kritik äußerte der Trainer lediglich an der Chancenverwertung: „Ansonsten haben die Mädels das hervorragend gelöst, über 90 Minuten keine Torchance zugelassen und nach vorne das Spiel bestimmt. Mit dem Ergebnis und auch mit der Art und Weise unseres Spiels sind wir mehr als zufrieden.“

Mit dem Sieg behauptet Gretesch/OSC die Tabellenführung mit 20 Punkten, dicht gefolgt vom SV TiMoNo. Scharmbeckstotel bleibt nach der siebten Saisonniederlage mit nur einem Punkt Tabellenletzter.