Gretesch/OSC siegt glücklich gegen Bunnen

Die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC hat am Sonntag mit 1:0 gegen den DJK-SV Bunnen gewonnen und damit die Tabellenführung in der Oberliga Niedersachsen West übernommen. Ein Sonntagsschuss entschied eine Partie, die beide Trainer als zerfahren beschrieben.

„Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen und gehen durch Jule Börsting mit einem Sonntagsschuss nach einer Ecke früh in Führung“, erklärte SG-Trainer Johannes Müller. Danach sei das Spiel jedoch zerfahren gewesen: „Anschließend ist das Spiel sehr zerfahren und findet vor allem im Mittelfeld statt. Mitte der ersten Halbzeit pariert dann unsere Torhüterin Jessica Meyer einen Distanzschuss, das war es dann aber auch an echten Torchancen.“ Nach der Pause haderte Müller mit zwei ausgebliebenen Strafstößen: „Anfang der zweiten Halbzeit müssen wir zweimal einen Elfmeter bekommen, der Pfiff bleibt aber aus.“ Gefährlich wurde es noch einmal kurz vor Schluss, als Bunnen den Ausgleich auf dem Fuß hatte. „Eine Stürmerin läuft alleine aufs Tor zu“, so Müller. Sein Fazit fiel entsprechend zurückhaltend aus: „Alles in allem ein sehr zerfahrenes Spiel mit wenigen Torchancen, aufgrund dessen, dass wir mehr für’s Spiel machen, sicherlich kein unverdienter, aber ein glücklicher Sieg, den wir gerne mitnehmen.“