Gretesch will gegen Ahlerstedt nachlegen

In der Frauen-Oberliga Niedersachsen West trifft die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC am Sonntag auf den SV Ahlerstedt/Ottendorf. Während die Gastgeberinnen im Rennen um die Spitzenplätze bleiben wollen, hofft der SVA auf einen Überraschungserfolg.

Wenn am Sonntag die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC den SV Ahlerstedt/Ottendorf empfängt, treffen zwei Teams aufeinander, die sich aus dem Hinspiel gut kennen – und noch eine Rechnung offen haben. Damals tat sich Gretesch gegen den SVA schwer. Das soll sich diesmal ändern, wie Trainer Johannes Müller betont: „Mit Ahlerstedt hatten wir im Hinspiel so unsere Probleme, das wollen wir natürlich jetzt besser machen.“



Die Gastgeberinnen gehen als Tabellendritte mit 24 Punkten in die Partie und haben den Blick klar nach oben gerichtet. Ein Sieg soll den Anschluss an die beiden Topteams SV TiMoNo und Jesteburg-Bendestorf sichern. Müller weiß jedoch, dass seine Mannschaft dafür alles abrufen muss: „Wir treffen sicherlich auf einen hochmotivierten Gegner, der in der letzten Woche nah an einer Überraschung gegen Jesteburg war. Wir werden daher eine sehr gute Leistung brauchen, um erfolgreich zu sein.“ Gretesch habe sich in der Trainingswoche intensiv vorbereitet und will die eigene Heimstärke ausspielen. „Wir sind gut vorbereitet und wollen alle drei Punkte zuhause behalten“, so Müller weiter.