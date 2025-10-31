Gretesch will gegen Ahlerstedt nachlegen

In der Frauen-Oberliga Niedersachsen West trifft die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC am Sonntag auf den SV Ahlerstedt/Ottendorf. Während die Gastgeberinnen im Rennen um die Spitzenplätze bleiben wollen, hofft der SVA auf einen Überraschungserfolg.
Wenn am Sonntag die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC den SV Ahlerstedt/Ottendorf empfängt, treffen zwei Teams aufeinander, die sich aus dem Hinspiel gut kennen – und noch eine Rechnung offen haben. Damals tat sich Gretesch gegen den SVA schwer. Das soll sich diesmal ändern, wie Trainer Johannes Müller betont: „Mit Ahlerstedt hatten wir im Hinspiel so unsere Probleme, das wollen wir natürlich jetzt besser machen.“
Die Gastgeberinnen gehen als Tabellendritte mit 24 Punkten in die Partie und haben den Blick klar nach oben gerichtet. Ein Sieg soll den Anschluss an die beiden Topteams SV TiMoNo und Jesteburg-Bendestorf sichern. Müller weiß jedoch, dass seine Mannschaft dafür alles abrufen muss: „Wir treffen sicherlich auf einen hochmotivierten Gegner, der in der letzten Woche nah an einer Überraschung gegen Jesteburg war. Wir werden daher eine sehr gute Leistung brauchen, um erfolgreich zu sein.“
Gretesch habe sich in der Trainingswoche intensiv vorbereitet und will die eigene Heimstärke ausspielen. „Wir sind gut vorbereitet und wollen alle drei Punkte zuhause behalten“, so Müller weiter.
Auch die Gäste aus Ahlerstedt reisen mit viel Zuversicht an. Der Achte der Tabelle zeigte zuletzt ansteigende Form und lieferte beim knappen 1:2 gegen den Tabellenzweiten Jesteburg eine starke Vorstellung ab. Trainer Benjamin Saul erwartet erneut eine schwierige, aber reizvolle Aufgabe: „Das ist eine starke Mannschaft, unser Restprogramm besteht ja gerade sowieso nur aus Teams aus dem oberen Drittel. Von daher müssen wir alles wieder reinhängen, wir müssen wirklich zu 100 % da sein und versuchen natürlich auch, Punkte aus Burg Gretesch mitzunehmen.“
Die Stimmung im Team ist positiv – auch außerhalb des Platzes. „Wir sind gut drauf, vorbereitet, fahren am Sonntag mit dem Reisebus hin, haben ein paar Zuschauer noch im Gepäck und wollen versuchen, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen“, sagt Saul.
Für beide Teams geht es also um wichtige Zähler: Gretesch will im Aufstiegsrennen bleiben, Ahlerstedt den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern. Ein spannendes Spiel auf Augenhöhe ist zu erwarten.