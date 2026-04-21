Gretesch verpasst Punktgewinn knapp – TiMoNo bleibt eiskalt

Die SG TSG Gretesch/Osnabr. SC hat dem Spitzenreiter SV TiMoNo alles abverlangt, musste sich am Ende jedoch knapp mit 1:2 geschlagen geben. In einer intensiven Partie auf Augenhöhe entschieden vor allem die frühen Treffer der Gastgeberinnen das Spiel.

„Das Spiel beginnt ohne Abtasten, es geht direkt voll zur Sache“, beschrieb Trainer Johannes Müller die Anfangsphase. Bereits in der siebten Minute hatte Gretesch die große Chance zur Führung, als Leonie Beckmann nach einem langen Ball frei durch war, jedoch zu Fall gebracht wurde. „Aus unserer Sicht eine klare Notbremse, leider bleibt der Pfiff aus“, so Müller. Im direkten Gegenzug fiel stattdessen das 1:0 für TiMoNo.

Ein ähnliches Bild bot sich wenig später: Nach einem Pass von Luise Hausfeld kam Thea Fels frei zum Abschluss, verfehlte das Tor jedoch knapp. „Der Schuss verfehlt das Tor um Zentimeter“, erklärte Müller. Wieder nutzten die Gastgeberinnen die Situation eiskalt aus und erhöhten kurz darauf – aus Sicht der Gäste aus „abseitsverdächtiger Position“ – auf 2:0.

Trotz des frühen Rückstands zeigte sich Gretesch unbeeindruckt und hielt die Partie offen. „Von da an geht es hin und her, es gibt weitere Chancen auf beiden Seiten“, sagte Müller. Kurz vor der Pause gelang der verdiente Anschlusstreffer: Jule Börsting traf per Freistoß aus rund 20 Metern.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung ausgeglichen, zwingende Aktionen blieben jedoch auf beiden Seiten selten. „In der zweiten Halbzeit geht es weiter hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Einen Treffer kann aber keine Mannschaft mehr erzielen“, fasste Müller zusammen.

Am Ende blieb das Gefühl, dass mehr möglich gewesen wäre. „Über die 90 Minuten gesehen waren beide Teams auf Augenhöhe. Am Ende scheitern wir dann leider am Spielglück und an der Chancenverwertung“, analysierte der Trainer. Dennoch zog er ein positives Fazit: „Alles in allem sind wir aber mit unserem Auftritt zufrieden.“

Während TiMoNo seine Spitzenposition weiter festigt, verpasst Gretesch die Chance, den Abstand zur Tabellenspitze zu verkürzen – nimmt jedoch die Erkenntnis mit, mit dem Ligaprimus mithalten zu können.