Gretesch unterliegt trotz Spielkontrolle

– Foto: Andreas LITZE Richter

Viel Ballbesitz, aber zu wenig Durchschlagskraft: Die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC muss sich dem SV Meppen II knapp geschlagen geben. Die Gäste nutzen ihre einzige klare Chance eiskalt.

Die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC hat am vergangenen Wochenende eine überraschende 0:1-Heimniederlage gegen den SV Meppen II hinnehmen müssen. Trotz deutlicher Spielkontrolle über weite Strecken gelang es der Mannschaft nicht, daraus zwingende Torchancen zu entwickeln.

„Wir starten gut ins Spiel, übernehmen sofort die Kontrolle und behalten diese auch über 90 Minuten“, analysierte Trainer Johannes Müller. Doch wie schon in der Vorwoche fehlte es im letzten Drittel an Präzision: „Leider gelingt es uns wie vergangene Woche gegen Bunnen nicht, daraus Torgefahr zu entwickeln. Bis ins letzte Spielfelddrittel sieht das noch ganz ordentlich aus, dann treffen wir aber viele falsche Entscheidungen oder agieren zu hektisch.“

Defensiv stand die Heimelf zwar stabil, doch auch die Gäste aus Meppen fanden lange kein Mittel, gefährlich vor das Tor zu kommen. So entwickelte sich eine ausgeglichene, aber wenig ansehnliche Partie. „Da es den Meppenern ähnlich ergeht, entwickelt sich so zwar ein spannendes, aber kein schönes Spiel. Torszenen gibt es so gut wie keine“, sagte Müller.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 60. Minute – und kam aus Sicht der Gastgeber überraschend: „Das Tor fällt dann auch irgendwie aus dem Nichts, mit der ersten gefährlichen Aktion von Meppen.“ Nach einem Ball in die Tiefe fehlte die Abstimmung im Mittelfeld, die Meppener Angreiferin setzte sich im Laufduell durch und überwand die Torhüterin im Eins-gegen-eins „etwas glücklich“.

Die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte Luise Hausfeld rund zehn Minuten später, doch ihr Kopfball nach einer Ecke wurde stark pariert. Insgesamt blieb es bei wenigen klaren Chancen auf beiden Seiten.

„Am Ende haben wir zwar gefühlt mehr Ballbesitz und Kontrolle über das Spiel, können uns aber zu wenig klare Chancen herausspielen“, resümierte Müller. Die Niederlage sei daher nicht unverdient: „Sie geht durchaus in Ordnung, auch wenn das Spiel eher ein typisches 0:0-Spiel gewesen ist.“

Mit Blick auf die eigenen Ansprüche zeigte sich der Trainer dennoch unzufrieden: „Da wir uns im Vorfeld mehr erhofft hatten, wäre allerdings auch eine Punkteteilung zu wenig gewesen.“

In der Tabelle bleibt die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC trotz der Niederlage im oberen Bereich, verpasst jedoch die Chance, weiter Druck auf die Spitzenteams auszuüben.