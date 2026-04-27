Gretesch und Jesteburg ohne Sieger

– Foto: Andreas LITZE Richter

Im direkten Duell um die Spitzenplätze liefern sich Gretesch und Jesteburg ein intensives Spiel mit wechselnden Phasen. Nach früher Führung der Gäste dreht Gretesch nach der Pause auf – und verpasst am Ende dennoch den Sieg.

Im Verfolgerduell der Frauen-Oberliga Niedersachsen West haben sich die SG TSG Gretesch/Osnabrück und der FC Jesteburg-Bendestorf mit 1:1 getrennt. In einer Partie mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten standen neben dem Spielverlauf vor allem zwei Strafstöße im Mittelpunkt.

Gretesch erwischte zunächst einen ordentlichen Start. „Wir starten ganz gut ins Spiel, haben die erste Chance, der Schuss von Pia Flottemesch geht leider knapp am Tor vorbei“, berichtete Trainer Johannes Müller. Doch wie schon in der Vorwoche folgte prompt der Rückschlag: „Wie schon vergangene Woche kassieren wir im Gegenzug das 0:1.“ Nina Bichler nutzte die frühe Gelegenheit zur Führung für die Gäste (4.).

In der Folge verlor Gretesch den Zugriff auf die Partie. „Danach verlieren wir völlig den Faden und können froh sein, dass Jesteburg es nicht schafft, daraus Kapital zu schlagen“, so Müller. Tatsächlich blieb Jesteburg trotz weiterer Möglichkeiten zunächst ohne weiteren Treffer.

Die Gäste hatten sich bewusst für eine eher defensive Herangehensweise entschieden. „Das Spiel verlief, wie wir es erwartet hatten. Aufgrund unseres dünnen Kaders agierten wir über weite Strecken eher defensiv und wollten über Nadelstiche immer wieder gefährlich werden“, erklärte Trainer Marcel Hagemann. Das Konzept ging in der ersten Hälfte auf: „Das gelang uns in der ersten Halbzeit sehr gut, sodass wir neben der Führung noch zwei weitere hochkarätige Chancen herausspielen konnten.“

Nach der Pause veränderte sich das Bild deutlich. Gretesch stellte um – mit Wirkung. „In der Pause drehen wir dann an einigen Stellschrauben und unser Spiel sieht wieder deutlich besser aus“, sagte Müller. Der Ausgleich fiel folgerichtig: Nach einem Foul an Thea Fels im Strafraum verwandelte diese den fälligen Elfmeter selbst zum 1:1 (54.).

In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Gretesch kam dem Sieg mehrfach nahe, unter anderem durch Catleen Quatmann nach Vorarbeit von Leonie Beckmann. „Wir haben dann weitere Chancen“, so Müller, doch ein weiterer Treffer blieb aus.

Auch Hagemann sah eine ausgeglichene Schlussphase: „Der Ausgleich nach einem zumindest diskutablen Elfmeter läutet eine spannende Schlussphase ein, wo beide Mannschaften Gelegenheiten hatten, das Spiel zu den eigenen Gunsten zu entscheiden.“

Den dramatischen Höhepunkt bildete die Nachspielzeit. Nach einem Zweikampf entschied der Schiedsrichter erneut auf Elfmeter – diesmal für Jesteburg. „Laura Wolf stolpert in einem Zweikampf und trifft dabei ihre Gegenspielerin sehr unglücklich“, schilderte Müller die Szene. Doch Greteschs Torhüterin Alisa Ostwald parierte den Strafstoß stark und sicherte ihrem Team den Punkt.

„Größter Wermutstropfen war der Elfmeter mit dem Schlusspfiff, den Osnabrücks Torfrau stark parierte“, sagte Hagemann, dessen Team dennoch sein Ziel erreichte: „Wir haben unser Minimalziel erreicht und stehen nach dem Spiel weiterhin auf dem zweiten Platz.“

Müller zog ein gemischtes Fazit: „Alles in allem ein Spiel mit zwei völlig verschiedenen Halbzeiten. Zur Pause können wir froh sein, nicht höher zurückzuliegen, nach der Pause kann Jesteburg froh sein, dass wir das Spiel nicht komplett drehen.“ Für den Trainer hat das Ergebnis jedoch Konsequenzen im Saisonverlauf: „Für uns ist der Punktgewinn sicherlich zu wenig, um noch auf Platz zwei zu schielen. Von daher gilt es jetzt, den dritten Platz zu sichern.“