Gretesch siegt spät – Bittere Niederlage für starken TuS Büppel

Der TuS Büppel hat sich im Heimspiel gegen die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC stark präsentiert, aber am Ende ohne Punkte dagestanden. Nach intensiven 90 Minuten entschied ein später Freistoß die Begegnung zugunsten der Gäste – sehr zum Ärger von Büppels Trainer Moritz König.

Das Duell zwischen dem TuS Büppel und der SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC am 12. Spieltag der Frauen-Oberliga Niedersachsen West endete mit einem 1:2 (0:1) – ein Resultat, das den Spielverlauf kaum widerspiegelte. Während die Gäste aus Osnabrück in den entscheidenden Momenten kaltschnäuziger agierten, ließ der TuS zahlreiche Chancen liegen.



„Das Ergebnis ist extrem bitter, weil wir das Spiel über 90 Minuten klar dominiert haben“, sagte Büppels Trainer Moritz König nach der Partie. Besonders im zweiten Durchgang drückte seine Mannschaft den Gegner tief in dessen Hälfte. „Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner fast durchgehend in deren Hälfte gehalten, sie kamen kaum noch über die Mittellinie“, so König. Doch trotz des großen Aufwands blieb der verdiente Lohn aus. Gretesch hingegen startete schwungvoll in die Partie. Trainer Johannes Müller schilderte: „Wir starten gut ins Spiel und erarbeiten uns direkt die ersten Chancen: Louisa Soostmeier verzieht aus 16 Metern, Thea Fels bekommt nach einer Ecke den Ball nicht richtig unter Kontrolle, und Leonie Beckmann scheitert im Eins-gegen-eins an der Torhüterin.“ In der 21. Minute gelang schließlich der verdiente Führungstreffer: „Nach einem Ballgewinn von Laura Wolf schickt sie Sarah Lindenthal in die Tiefe, die den Ball querlegt – Thea Fels schiebt dann überlegt an der Torhüterin vorbei ins Tor.“