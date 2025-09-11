Gretesch reist nach Lutten: Ein schweres Auswärtsspiel wartet

Die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC steht am Sonntag beim TuS Lutten vor einer weiteren Bewährungsprobe. Nach zuletzt durchwachsenen Leistungen will das Team in der Oberliga Niedersachsen West seine Stärke zeigen.

Am kommenden Sonntag gastiert Spitzenreiter SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC beim Tabellenneunten TuS Lutten. Die Partie verspricht eine harte Aufgabe zu werden, denn in der Vergangenheit verliefen die Duelle eng. „Die vergangenen Spiele gegen Lutten waren immer eng und häufig auch nicht mit dem Ergebnis, das wir uns gewünscht hätten“, erklärt Trainer Johannes Müller.

Für die Partie fordert er daher eine klare Leistungssteigerung: „Daher sind wir uns bewusst, dass wir – um zu punkten – eine deutlich bessere Leistung brauchen als wir sie zuletzt gegen Bunnen gezeigt haben. Wir haben aber auch für dieses Spiel eine Idee und werden versuchen, diese so gut es geht auf den Platz zu bringen.“

Personell hofft Müller auf Stabilität: „Personell hoffen wir, dass wir diese Woche mal von kurzfristigen Ausfällen verschont bleiben und die angeschlagenen Spielerinnen wieder zurückkommen.“