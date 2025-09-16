Gretesch bleibt an der Spitze

Die SG TSG Gretesch/Osnabrück hat am Sonntag mit einem 2:0 (1:0)-Auswärtssieg beim TuS Lutten ihre Tabellenführung in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West verteidigt. Trotz klarer Feldüberlegenheit und zahlreicher Chancen ließ der Spitzenreiter viele Möglichkeiten ungenutzt.





„Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben auch schon früh die erste Chance, die von der Luttener Torhüterin super pariert wird“, erklärte Trainer Johannes Müller nach der Partie. „Dann hatte Lutten zunächst eine Chance, bevor es nur noch auf ein Tor geht. Wir haben dann mehrere Möglichkeiten, in Führung zu gehen, treffen aber nur Pfosten und Latte.“

Der verdiente Führungstreffer fiel schließlich kurz vor der Pause. „Kurz vor der Halbzeit gehen wir dann verdient in Führung, Isabell Finkemeyer hebt den Ball nach einer Hereingabe schön über die herausragende Torhüterin zum 0:1 – idealer Zeitpunkt kurz vor der Pause“, so Müller.

Auch der zweite Treffer fiel zum perfekten Moment: „Auch der zweite Treffer fällt zu einem idealen Zeitpunkt kurz nach der Halbzeit, nach einem cleveren Pass in die Tiefe umkurvt Louisa Hausfeld die Torhüterin.“ Gretesch/Osnabrück drängte anschließend auf die Vorentscheidung, ließ aber mehrere gute Gelegenheiten aus. „Wir haben dann tatsächlich noch genug Chancen, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben, verpassen aber immer wieder den Zeitpunkt zum Abspielen“, kritisierte Müller.

Trotz dieser Nachlässigkeiten war der Erfolg nie ernsthaft gefährdet. „Der Sieg geht aber so in Ordnung, wir sind klar feldüberlegen und haben ein Chancenplus. Lutten hat versucht, über Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen, das konnten wir aber konsequent unterbinden. Alles in allem der erwartet schwere Gegner“, fasste Müller zusammen.

Mit nun 16 Punkten aus sechs Spielen bleibt die SG TSG Gretesch/Osnabrück Tabellenführer vor dem SV TiMoNo. Lutten bleibt mit drei Punkten auf Rang zehn und wartet weiterhin auf den zweiten Saisonsieg. Für Gretesch/Osnabrück geht es am kommenden Wochenende darum, den erfolgreichen Lauf fortzusetzen und die Spitzenposition weiter zu festigen.