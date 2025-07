Greta Oerding freut sich auf das Abenteuer Zweite Bundesliga

Die Saison in der Regionalliga der Frauen war noch gar nicht zu Ende, da hatte der VfR Warbeyen als frisch gebackener Meister der West-Staffel schon mit dem ersten namhaften Neuzugang für die bevorstehende Spielzeit in der Zweiten Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht. Mit der Verpflichtung von Jugend-Nationalspielerin Greta Oerding ist den Verantwortlichen des Regionalliga-Meisters ein echter Coup gelungen.

Das gelang auch dank eines 3:1-Erfolgs gegen den VfR Warbeyen am letzten Spieltag. In der Partie lieferte Greta Oerding mit ihrem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 bereits einen Vorgeschmack auf ihre Qualitäten, die sie nun beim VfR einbringen möchte. Und beim Neuling in der zweithöchsten Klasse freut man sich auf die zentrale Mittelfeldspielerin.

Die 16-Jährige gilt als eines der größten Nachwuchstalente aus dem Kreis Kleve und ist mittlerweile ein Stammgast bei den Lehrgängen der DFB-Nachwuchsteams für die besten Spielerinnen ihrer Altersklasse. Zuletzt ist die Mittelfeldspielerin für die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach aufgelaufen, die sich durch einen starken Saison-Endspurt noch die Vizemeisterschaft in der Regionalliga sichern konnte.

„Nachwuchstalent Greta Oerding wird im August erst 17 Jahre alt, hat aber in der Jugend-Nationalmannschaft viele Erfahrungen sammeln können und ist Stammspielerin im Regionalligateam gewesen. Greta kommt aus dem Kreis Kleve. Wir freuen uns sehr, ein regionales Talent gewinnen zu können“, hieß es in der Mitteilung, als der VfR die Verpflichtung von Oerding verkündete. Zudem sei „der hochbegabten Mittelfeldspielerin der leistungsorientierte Fußball und die familiäre Umgebung beim VfR sehr wichtig“.

Greta Oerding blickt der neuen Herausforderung in Warbeyen mit Spannung entgegen. Als sich für sie die Möglichkeit auftat, in der kommenden Saison Zweitliga-Fußball spielen zu können, musste sie nicht lange überlegen. „In den Gesprächen hat der VfR Warbeyen mir ein sehr familiäres Bild vom Verein gezeichnet. Es sei alles etwas anders als bei Vereinen mit einem festen Standbein im Männerfußball. Man hat mir erzählt, warum man mich gerne dabei hätte und dass man mit jungen Talenten aus der Region plant“, sagt Oerding, die ihre ersten fußballerischen Schritte beim Dorfverein Arminia Kapellen-Hamb gegangen ist.

Warbeyen als Sprungbrett

Die Jugend-Nationalspielerin betrachtet den Wechsel als große Chance. „Für das nächste Jahr war ich bei Borussia Mönchengladbach erst einmal wieder für die zweite Mannschaft in der Regionalliga eingeplant. Man hat mir zwar in Aussicht gestellt, irgendwann mal höher spielen zu können. Aber die Konkurrenz im Zentrum war bei der Borussia sehr groß. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, mich auf die Chance, die der VfR Warbeyen mir eröffnet hat, einzulassen“, sagt Oerding.

Nach fünf Jahren im Gladbacher Fohlenstall, in denen sie bereits zusammen mit Lea Egbers und Emily Guyens, die ebenfalls zum Zweitliga-Kader des VfR Warbeyen zählen, auf dem Platz stand, hat sie sich in ihrem neuen Umfeld früh zurechtgefunden. „Klar wurde unser Team komplett neu zusammengewürfelt. Aber ich finde, wir haben uns relativ schnell zu einer Mannschaft ent­wickelt. Es macht echt großen Spaß“, sagt die 16-Jährige.

Auch in den bisherigen Testpartien habe man sich steigern können. „Es wird von Begegnung zu Begegnung immer besser. Anfangs kannte man seine Mitspielerinnen noch nicht so richtig und hatte keine gemeinsame Spielidee. Aber wir machen gute Fortschritte“, so der Neuzugang.

Die Zweite Bundesliga will Greta Oerding, die ihre Stärken im offensiven Mittelfeld sieht, auch als Bühne nutzen, um sich für weitere DFB-Lehrgänge und Länderspiele in den U-Teams zu präsentieren. „Ich glaube, es wird auf jeden Fall noch einmal eine andere Hausnummer in der Zweiten Liga – allein die Fahrten nach Bayern oder Berlin. Wir freuen uns alle und hoffen, als Aufsteiger den einen oder anderen Gegner ärgern zu können“, sagt Greta Oerding.