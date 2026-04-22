Gressl beim GSV Moers in Schlüsselrolle

Vor allem die noch bessere Verzahnung zwischen Jugend- und Seniorenbereich habe dazu geführt, dass viele Talente den Verein verließen. A-Jugendliche hätten zu selten bei der Ersten Mannschaft trainiert oder Spielpraxis erhalten. Die Folge: zahlreiche Abgänge zu umliegenden Klubs. „Wir müssen die eigenen Jungs davon überzeugen, dass hier wieder etwas entsteht. Viele sind dem Verein ja nach wie vor verbunden“, so Gressl. Nicht nur Erste Mannschaft als Baustelle

Gemeinsam mit dem neuen Trainer des baldigen Bezirksliga-Teams von Andreas Oerschkes arbeitet er bereits intensiv an der Kaderplanung. Die Zweite Mannschaft kämpft nach dem angekündigten Abgang von Patrick Heydrich noch um den Klassenerhalt in der Kreisliga A. Parallel dazu soll auch die A-Jugend wieder stabil aufgebaut werden. Gespräche mit potenziellen Trainern laufen, da auch auf dieser Position Veränderungen anstehen. Neuer Jugend-Obmann ist Kevin Gerlach.

Sportlich gilt es zunächst, mit einem „bewusst auf Sicherheit ausgerichteten Budget“ eine konkurrenzfähige Bezirksliga-Mannschaft aufzustellen, deren vorrangiges Ziel der Klassenerhalt sein wird.

Auf der Versammlung der GSV-Fußballer mit 78 stimmberechtigen Mitgliedern wurde Geschäftsführer Daniel Ollmann wiedergewählt. Er äußerte sich dort auch zum Rückzug der Landesliga-Mannschaft. Ollmann sagte, dass er sich auf die falschen Leute verlassen und auf die mündliche Zusage eines Sponsors vertraut habe, wie die NRZ berichtet. Die Vereinbarung sei nicht eingehalten worden. Ollmann meinte damit wohl konkret den ehemaligen GSV-Teammanager Patrick Iwersen, der mittlerweile in der Jugendabteilung des 1. FC Lintfort tätig ist.