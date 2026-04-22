Gressl beim GSV Moers in Schlüsselrolle

Die Fußball-Abteilung des GSV Moers befindet sich mitten im Umbruch. Bei dem Mitgliedertreffen wurde Andreas Gressl, von 2019 bis 2025 noch in verschiedenen Funktionen beim TuS Borth aktiv, als neuer Sportlicher Leiter und Senioren-Obmann vorgestellt. In dieser Funktion gehört der 38-Jährige künftig auch dem Vorstand an und soll die sportliche Neuausrichtung maßgeblich mit vorantreiben.
Gemeinsam mit dem neuen Trainer des baldigen Bezirksliga-Teams von Andreas Oerschkes arbeitet er bereits intensiv an der Kaderplanung. Die Zweite Mannschaft kämpft nach dem angekündigten Abgang von Patrick Heydrich noch um den Klassenerhalt in der Kreisliga A. Parallel dazu soll auch die A-Jugend wieder stabil aufgebaut werden. Gespräche mit potenziellen Trainern laufen, da auch auf dieser Position Veränderungen anstehen. Neuer Jugend-Obmann ist Kevin Gerlach.
Sportlich gilt es zunächst, mit einem „bewusst auf Sicherheit ausgerichteten Budget“ eine konkurrenzfähige Bezirksliga-Mannschaft aufzustellen, deren vorrangiges Ziel der Klassenerhalt sein wird.
Auf der Versammlung der GSV-Fußballer mit 78 stimmberechtigen Mitgliedern wurde Geschäftsführer Daniel Ollmann wiedergewählt. Er äußerte sich dort auch zum Rückzug der Landesliga-Mannschaft. Ollmann sagte, dass er sich auf die falschen Leute verlassen und auf die mündliche Zusage eines Sponsors vertraut habe, wie die NRZ berichtet. Die Vereinbarung sei nicht eingehalten worden. Ollmann meinte damit wohl konkret den ehemaligen GSV-Teammanager Patrick Iwersen, der mittlerweile in der Jugendabteilung des 1. FC Lintfort tätig ist.