Auch auf seine Paraden kommt es an: Poings Keeper Krystian Antelmann (r.), hier gegen Kirchseeons Torjäger Danny Hahne, will im Topspiel nichts zulassen. – Foto: SRO

„Grenzwertige" Rutschpartie: TSV Poing verliert nach zwei Monaten ohne Niederlage Gegen abstiegsgefährdeten TSV Haar

Mit einer 3:4-Niederlage ausgerutscht ist der Kreisklasse-Spitzenreiter TSV Poing im letzten Spiel des Jahres ausgerechnet gegen den abstiegsgefährdeten TSV Haar.

Und das lag am Mittwochabend auch, aber nicht nur, am schneebedeckten Kunstrasen im Poinger Stadion. Rechtzeitig vor Spielbeginn schickte Petrus einige Flocken vom Himmel, das Spielfeld verwandelte sich in eine Rutschbahn. Nach einigen Diskussionen entschieden sich der Schiedsrichter Bernd Brückner und die beiden Mannschaften dann aber doch zur Austragung der Fußballpartie. „Das war grenzwertig. Das soll aber keine Ausrede sein, die Bedingungen waren für beide Mannschaften gleich“, erklärte Poings Co-Trainer Florian Muck nach dem Spiel.

Zudem verteilte der TSV Poing laut Muck vier adventliche Gastgeschenke an den im bisherigen Saisonverlauf überraschend schwach auftretenden TSV Haar. Das 1:1 resultierte aus einem verwandelten Elfmeter von Reinhold Pommerenke (10.). Beim 1:2 legte ein Poinger den Ball vor für Maikel Stawarczyk (19.), beim 1:3 nutzte derselbe Torschütze einen zu kurzen Rückpass (43.). Und beim 3:4 von Pommerenke sah Poings Schlussmann Krystian Antelmann nicht glücklich aus (74.). Die drei Poinger Treffer von Maximilian Urban (7.) und Spielertrainer Stefan de Prato (25. + 54.) blieben also wertlos.