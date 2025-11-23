Grenzwertige Platzverhältnisse in Bernstadt...

Auf teils gefrorenem und somit grenzwertig zu bespielendem Boden tritt Bernstadt gegen Oberelchingen an und versucht die teils müden Auftritte der letzten Wochen wettzumachen. Doch direkt zu Beginn kommt der Gast besser ins Spiel und hat direkt zwei Riesenchancen, die nicht genutzt werden. Aufgrund des Untergrundes ist an gepflegtes Fußballspiel kaum zu denken und nach der guten Anfangsphase belohnt sich Oberelchingen mit der Führung durch einen abgefälschten Schuss, nachdem zuvor der TSV defensiv schlecht klärt. In der Folge versucht der TSV auch mehr über lange Bälle zum Erfolg zu kommen. Noller, M. und Noller, F. scheitern mit zwei sehr guten Chancen am Torspieler der Gäste. In der zweiten Halbzeit zeigt der Gastgeber dann eine andere Körpersprache, ist williger und versucht alles, um das Spiel zu drehen. Kußmaul, Jost und Noller, M. vergeben weitere Chancen auf den Ausgleich und in eine starke Phase des TSV entscheidet der Schiedsrichter zwei vielleicht am Ende spielentscheidende Szenen falsch. Mayer wird ein klarer Strafstoß verwährt und nach einem absichtlichen Ellbogenschlag muss der Elchinger Spieler eigentlich mit der roten Karte vom Platz gestellt werden. Gegen Ende gefriert der Platz immer mehr und es ist mehr Glücksspiel als Fußball. Elchingen konzentriert sich in Halbzeit zwei nahezu nur aufs Verteidigen und kommt erst am Ende, als der TSV alles nach vorne wirft, zu aussichtsreichen Kontersituationen, die auch ungenutzt bleiben. Bernstadt bestätigt die schwache Form der letzten Wochen und zeigt auf schwierigem Platz vor allem in der ersten Halbzeit eine eher dürftige Leistung, die mit einer Niederlage, die dennoch hätte verhindert werden können, bestraft.