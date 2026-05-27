Grenzland verabschiedet Spieler mit Heimsieg gegen Haren

– Foto: SV Grenzland Twist

Zum letzten Heimspiel der Saison hat sich der SV Grenzland Twist mit einem 3:1-Erfolg gegen den TuS Haren von den eigenen Fans verabschiedet. Vor dem Anpfiff standen mehrere Verabschiedungen im Mittelpunkt, anschließend sorgte die Mannschaft auf dem Platz für einen gelungenen Saisonabschluss auf dem Bült.

Die Gastgeber erwischten einen guten Start in die Partie. Nach neun Minuten köpfte Nils Sulmann den SV Grenzland Twist nach einer Ecke zur Führung. Nur elf Minuten später erhöhte Kai Pieper nach Vorarbeit von Kenneth Plass auf 2:0.

Haren blieb allerdings gefährlich und kam durch einen Foulelfmeter von Lukas Hagen in der 32. Minute zum Anschlusstreffer. Nach einer Trinkpause und einer intensiven ersten Halbzeit entwickelte sich auch nach dem Seitenwechsel ein ordentliches Spiel, obwohl es tabellarisch um nichts mehr ging.

Besonders ab der 61. Minute war Kampf gefragt: Nico Imming sah die Gelb-Rote Karte, sodass Twist die Schlussphase in Unterzahl bestreiten musste. Haren hatte in der zweiten Halbzeit mehr Spielanteile und drängte auf den Ausgleich, kam jedoch laut Liveticker nicht zu den ganz großen Möglichkeiten.

In der Nachspielzeit setzte Grenzland schließlich den entscheidenden Konter. Carlos Pieper traf zum 3:1-Endstand und sorgte damit für den gelungenen Heimabschluss.

Emotionale Verabschiedungen auf dem Bült

Bereits vor Spielbeginn hatte der Verein mehrere Verabschiedungen angekündigt. Nico Imming, Lars Bremmer, Sofyan Dino und Luc Kettler wurden offiziell verabschiedet. Zudem bedankte sich der Verein bei Detlef Schmees für dessen Engagement.

Auch abseits des Platzes sorgte die Mannschaft für einen besonderen Abschluss: Wie bereits in den vergangenen Jahren wurden die Zuschauer während des Spiels mit Kaltgetränken versorgt, finanziert von der ersten Herrenmannschaft.

Zum Saisonabschluss wartet nun noch das Auswärtsspiel in Bokeloh, ehe es für den SV Grenzland Twist in die Sommerpause geht.