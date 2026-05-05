Grenzland lebt noch: Twist holt Big Points im Regenchaos von Papenburg

Der SV Grenzland Twist hat im Abstiegskampf der Kreisliga Emsland ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Beim bereits abgestiegenen BW Papenburg II gewann die Mannschaft von Trainer Detlef Schmees mit 2:0, sammelte damit enorm wichtige Zähler und kletterte auf Rang zwölf. Drei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nun sechs Punkte. Für Papenburg ist der Gang eine Spielklasse tiefer dagegen besiegelt.
Twist nutzt seine Chancen früh und konsequent
Es war von Beginn an kein fußballerischer Leckerbissen, sondern genau das, was man in dieser Tabellenregion erwartet: viel Einsatz, viele Zweikämpfe und reichlich Kampf. Grenzland kam jedoch besser in die Partie und setzte schon in der Anfangsphase die ersten Ausrufezeichen. Bereits nach 14 Minuten verzeichneten die Gäste zwei gute Möglichkeiten und deuteten an, dass sie die Punkte unbedingt mitnehmen wollten.
In der 35. Minute fiel dann die verdiente Führung. Luc Kettler setzte sich über die linke Seite durch, spielte den Ball scharf in die Mitte und fand Lars Gerke, der zum 1:0 einschob. Für Gerke war es bereits der 13. Saisontreffer.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Twist die zielstrebigere Mannschaft. Nur sieben Minuten nach Wiederbeginn folgte der nächste wichtige Treffer. Leon Schlagenhauf bereitete vor, Kenneth Plass vollendete zum 2:0 und erzielte damit sein fünftes Saisontor.
Lange Unterbrechung überschattet die Schlussphase
Die Begegnung wurde in der Schlussphase von einer langen Verletzungsunterbrechung überschattet. Nach rund 78 Minuten musste das Spiel pausiert werden, weil ein Krankenwagen angefordert wurde. Laut Liveticker war eine herausgesprungene Kniescheibe der Grund. Die Unterbrechung zog sich über viele Minuten hin, zusätzlich setzte strömender Regen ein und sogar ein Gewitter zog über das Stadion.
Erst deutlich später konnte die Partie fortgesetzt werden. Grenzland brachte die Führung danach ohne größere Probleme über die Zeit und ließ sich auch von den widrigen Bedingungen nicht mehr aus dem Konzept bringen.
Big Points für Grenzland, Papenburg steigt ab
Mit dem Auswärtssieg sichert sich der SV Grenzland Twist unter Detlef Schmees die ersten ganz wichtigen Punkte im Saisonendspurt und verschafft sich im Tabellenkeller spürbar Luft. Der Sprung auf Platz zwölf und sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone lassen die Hoffnung auf den Klassenerhalt wachsen.
Für BW Papenburg II ist die Entscheidung dagegen gefallen. Nach Haselünner SV steht die Mannschaft nun als zweiter Absteiger der Kreisliga Emsland fest. Während Twist also weiter zittern darf, ist das Kapitel Kreisliga Emsland für die Gastgeber beendet.