Grenzland lebt noch: Twist holt Big Points im Regenchaos von Papenburg von P. M. · Gestern, 06:47 Uhr · 0 Leser

Der SV Grenzland Twist hat im Abstiegskampf der Kreisliga Emsland ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Beim bereits abgestiegenen BW Papenburg II gewann die Mannschaft von Trainer Detlef Schmees mit 2:0, sammelte damit enorm wichtige Zähler und kletterte auf Rang zwölf. Drei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nun sechs Punkte. Für Papenburg ist der Gang eine Spielklasse tiefer dagegen besiegelt.

Twist nutzt seine Chancen früh und konsequent Es war von Beginn an kein fußballerischer Leckerbissen, sondern genau das, was man in dieser Tabellenregion erwartet: viel Einsatz, viele Zweikämpfe und reichlich Kampf. Grenzland kam jedoch besser in die Partie und setzte schon in der Anfangsphase die ersten Ausrufezeichen. Bereits nach 14 Minuten verzeichneten die Gäste zwei gute Möglichkeiten und deuteten an, dass sie die Punkte unbedingt mitnehmen wollten.

In der 35. Minute fiel dann die verdiente Führung. Luc Kettler setzte sich über die linke Seite durch, spielte den Ball scharf in die Mitte und fand Lars Gerke, der zum 1:0 einschob. Für Gerke war es bereits der 13. Saisontreffer. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Twist die zielstrebigere Mannschaft. Nur sieben Minuten nach Wiederbeginn folgte der nächste wichtige Treffer. Leon Schlagenhauf bereitete vor, Kenneth Plass vollendete zum 2:0 und erzielte damit sein fünftes Saisontor.