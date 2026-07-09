Grenzland-Cup und Auto-Hus-Cup eröffnen die Turnierphase

Auto-Hus-Cup des TSV Boisheim. – Foto: Sascha Köppen

Die Sommervorbereitung der Amateurfußballer geht nach einigen Tagen des individuellen Trainings der Klubs in die nächste Phase. Denn die ersten Testturniere für die neue Saison stehen an.

Das Teilnehmerfeld des Hauptturniers verspricht interessante Vergleiche. Mit den VSF Amern reist ein Landesligist nach Dilkrath, hinzu kommen die Bezirksligisten DJK Fortuna Dilkrath und TuRa Brüggen sowie A-Ligist SC Waldniel. Gespielt wird im K.-o.-Modus mit zwei Halbfinals, einem Spiel um Platz drei und dem Finale. Sämtliche Begegnungen werden über eine Spielzeit von 45 Minuten ausgetragen. Den Auftakt macht um 15 Uhr das Duell zwischen Brüggen und Waldniel. Anschließend trifft Gastgeber Dilkrath auf Amern. Die Sieger der beiden Halbfinals bestreiten um 18 Uhr das Finale.

Die DJK Fortuna Dilkrath ist in diesem Jahr Gastgeber des Volksbank-Grenzland-Cups. Am 12. Juli treffen auf der Dilkrather Platzanlage Klubs aus der Landesliga, Bezirksliga und Kreisliga aufeinander.

Der sportliche Auftakt des Wochenendes erfolgt bereits am Freitagabend. Ab 19 Uhr lädt die Fortuna zum traditionellen Gerümpelturnier ein. Dabei stehen nicht der sportliche Erfolg, sondern Geselligkeit und Spaß im Vordergrund.

Bereits am Vormittag steht der Grenzland-Cup der Reservemannschaften auf dem Programm. Ab 10 Uhr treffen die Zweitvertretungen der Amerner, von Waldniel, Brüggen und Dilkrath aufeinander. Während Brüggen II in der kommenden Saison in der Kreisliga A antritt, spielen Amern II, Waldniel II und Dilkrath II in der Kreisliga B. Auch hier wird im Halbfinal- und Finalmodus gespielt.

Auto-Hus-Cup zum fünften Mal

Am selben Wochenende geht der Auto-Hus-Cup in Nettetal-Boisheim über die Bühne. Das Turnier war in den vergangenen Jahren ein fester Termin in der Sommervorbereitung der Fußballvereine aus der Region. Vom 10. bis 12. Juli richtet der TSV Boisheim die fünfte Auflage aus. Sechs Mannschaften kämpfen dabei um die Nachfolge des TSV Kaldenkirchen, der die vergangenen beiden Turniere gewann.

Am bewährten Modus wird auch in diesem Jahr festgehalten. Die sechs Teilnehmer werden in zwei Dreiergruppen aufgeteilt. In den Gruppen spielt jeder gegen jeden, die Spielzeit beträgt jeweils 45 Minuten. Die Gruppenspiele der Gruppe A werden am Freitag ausgetragen, die Teams der Gruppe B greifen einen Tag später ins Geschehen ein.

In Gruppe A treffen Gastgeber TSV Boisheim, der SuS Schaag und der TSV Kaldenkirchen II aufeinander. Die Gruppe B bilden die Sportfreunde Leuth, Blau-Weiß Concordia Viersen und der FC Aura Athletic Viersen.

Der Turnierauftakt erfolgt am Freitag um 18 Uhr mit der Partie zwischen dem TSV Boisheim und dem SuS Schaag. Anschließend stehen die Begegnungen SuS Schaag gegen TSV Kaldenkirchen II sowie TSV Kaldenkirchen II gegen den Gastgeber auf dem Programm. Am Sonntag folgen die Platzierungsspiele sowie das Finale, das die beiden Erstplatzierten der Gruppen bestreiten.

Rahmenprogramm mit Players-Night und Walking Football

Neben dem sportlichen Geschehen hat der TSV Boisheim erneut ein umfangreiches Rahmenprogramm vorbereitet. Am Samstag um 12.30 Uhr bestreitet die neu gegründete zweite Mannschaft des Vereins ihr erstes Testspiel. Gegner ist die Reserve des TuS Wickrath.

Ab 16 Uhr öffnet die Cocktailbar im renovierten Vereinsheim ihre Türen. Dort soll im Anschluss auch die traditionelle Players-Night stattfinden. Am Sonntagmorgen steht zudem ein Walking-Football-Turnier auf dem Programm. Neben dem TSV Boisheim nehmen die Sportfreunde Leuth, die VSF Amern und Blau-Weiß Concordia Viersen teil.

Wie in den Vorjahren dürfen sich die Besucher auch auf die große Tombola freuen. Während des gesamten Wochenendes werden Lose verkauft. Hauptpreis ist erneut ein Fahrzeug des Hauptsponsors Auto Hus.

Der Auto-Hus-Cup feiert nun seine fünfte Auflage. Erster Sieger war der SV Concordia Lötsch. 2023 sicherte sich Gastgeber TSV Boisheim den Titel, ehe der TSV Kaldenkirchen die Turniere in den Jahren 2024 und 2025 gewann. Nun wird am zweiten Juli-Wochenende der nächste Gewinner des Wanderpokals gesucht.