Grenzenloser Jubel: BW Hollage II steigt in die Bezirksliga auf! Zusammengewürfeltes Hollager Team gewinnt dramatisches Relegationsspiel von Michael Eggert · Gestern, 23:54 Uhr · 0 Leser

Blau Weiß Hollage II feiert Bezirksliga Aufstieg – Foto: Kar-Heinz Rickelmann

Damit hatte wohl kaum jemand gerechnet: Gleich 20 Spieler fehlten BW Hollage II im entscheidenden Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga, da bereits lange zuvor eine gemeinsame Mannschaftsfahrt nach Kroatien gebucht worden war. Deshalb musste die Hollager Reserve mit einer improvisierten Mannschaft aus spielberechtigten Akteuren verschiedener Herrenteams antreten. Entsprechend gering wurden die Chancen auf einen erfolgreichen Ausgang eingeschätzt.

Doch die von Trainer Stephan Kleekamp – der sein Team an diesem Tag zum letzten Mal betreute – zusammengestellte Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung. Gegen den VfL Kloster Oesede, die mit 111 Treffern erfolgreichste Offensive aller Osnabrücker Kreisligen, hielt BW Hollage II von Beginn an dagegen. Nach einer insgesamt chancenarmen ersten Halbzeit ging es folgerichtig mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Pause. Nach rund einer Stunde nahm die Partie deutlich an Fahrt auf. Zunächst vergab Kai Schönhoff eine aussichtsreiche Kopfballchance, wenig später traf Kai Mellenthin die Latte des Kloster Oeseder Tores. Auf der Gegenseite scheiterte Moritz Koch nach einer starken Einzelaktion am Pfosten. Es entwickelte sich ein echter Aufstiegskrimi mit Chancen auf beiden Seiten.

In der 68. Minute entschied Schiedsrichter Louis Helling nach einem Foul an Sören Groß auf Strafstoß für Kloster Oesede. Torjäger Moritz Koch verwandelte sicher zur 1:0-Führung. Doch BW Hollage II zeigte Moral: Zehn Minuten später erzielte David Rodefeld nach Vorarbeit von Lucas Reineke den umjubelten Ausgleich zum 1:1. Bis zum Ende der regulären Spielzeit fiel kein weiterer Treffer, sodass die Entscheidung in der Verlängerung fallen musste.

David Rodefeld erzielt den 1:1-Ausgleich für BW Hollage. – Foto: Karl Heinz Rickelmann

Die erste Hälfte der Verlängerung verlief weitgehend ereignislos. In den zweiten 15 Minuten war Kloster Oesede die aktivere Mannschaft und ließ zwei gute Möglichkeiten ungenutzt. Da auch diese Chancen ungenutzt blieben, musste das Elfmeterschießen über Aufstieg und Enttäuschung entscheiden.

Dort bewies BW Hollage II die stärkeren Nerven und setzte sich mit 4:3 durch. Als Kai Mellenthin den entscheidenden Elfmeter verwandelte, kannte der Jubel im Lager der Hollager keine Grenzen. Auch die auf Mannschaftsfahrt in Kroatien weilenden Teamkollegen dürften den Erfolg ausgelassen gefeiert haben.

Kai Mellenthin verwandelt unhaltbar und entscheidet das Elfmeterschiessen für BW Hollage – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Kai Mellenthin löst grenzenlosen Jubel nach entscheiden Elfmeter aus! – Foto: Karl-Heinz Rickelmann