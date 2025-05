Grenzenloser Jubel beim TuS Geretsried: Dittmann-Elf zieht zwei Bonusspiele

Die Partie im Stadion am Airport begannen beide Mannschaften abwartend. Die Gäste waren vor allem darauf bedacht, den langjährigen VfB-Torjäger Benjamin Held (39), der im Hinspiel die 2:3-Heimniederlage des TuS besiegelt hatte, in dessen Abschiedsspiel nicht zur Entfaltung kommen zu lassen – was weitestgehend gelang. Nach etwa fünf Minuten setzte Daniel Krebs dann eine erste Duftmarke in der Geretsrieder Offensive, als er mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an Riedmüller scheiterte. Auf der Gegenseite prüfte Tobias Krause (16.) die Aufmerksamkeit von Cedomir Radic. Nach einer knappen halben Stunde konnten die Geretsrieder Fans auf der Tribüne kräftig durchatmen, weil Krause nach Zuspiel von Fabian Diranko den Ball aus spitzem Winkel übers Tor in den Fangzaun drosch. Besser machten es die Gäste in der 34. Minute: Idrizovic adressierte den Ball beim Freistoß aus dem linken Halbfeld per Übergabe-Einschreiben an Thomas Puscher, der Riedmüller mit einem platzierten Linksschuss keine Chance ließ. Mit der knappen 1:0-Führung ging es in die Pause.