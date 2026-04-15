Grenchen steht dank Tor in der Nachspielzeit im Cupfinal!

Jonas Zürcher (links) gegen Neel Rüegg (rechts) – Foto: Nevio Amgwerd

Nach dem 5-0 Sieg am vergangenen Wochenende wollte der FC Grenchen heute auswärts in Subingen den Einzug in den Cupfinal klarmachen.

Doch dies war einfacher gesagt als getan, denn die Gastgeber waren in den letzten 4 Jahren immer im Cupfinal.

Wenige Minuten später folgte der nächste Rückschlag für die Gäste; Diego Rodriguez Garcia verletzte sich schwerer und musste ausgewechselt werden. Gute Besserung Diego an dieser Stelle!

Die Startphase bestimmten die Uhrenstädter mit mehr Ballbesitz, jedoch mit wenigen gefährlichen Chancen. Der bisher auffälligste Subinger Janis Siegenthaler kam nach einem missglückten Befreiungsschlag in der Grenchner Abwehr nach 7 Minuten zum ersten Schuss. Dieser fand direkt den Weg ins Tor.

In Folge versuchten die Grenchner ihr Spiel aufzubauen, doch es wirkte zeitweise ziemlich hektisch. In der 29. Minute wurde Mitrovic gelegt und der Schiri pfiff den Strafstoss. Mbemba verwandelte in die rechte Ecke. In der 35. Minute hatte er dann noch den Führungstreffer auf dem Fuss, doch der Ball flog über das Tor.

In der zweiten Hälfte waren die Grenchner über weite Strecken die bessere Mannschaft und kam zu mehreren Torchancen, welche jedoch nicht in den Kasten von Pascal Schwaller wollten. Man stellte sich schon auf eine Verlängerung ein, als Mitrovic die Grenchner in der 92. Minute per Kopf in Führung brachte. Kurz darauf war Schluss und die FCG-Party startete.

Für die kämpferischen Subinger ist es eine bittere Niederlage, doch das Resultat war verdient. Grenchen trifft im Cupfinale auf den FC Iliria, welcher heute in Leuzigen mit 3-0 gewonnen hat.