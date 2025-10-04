Grenchen siegt in Kappel bei winterlichen Bedingungen

Bei regnerischen und windigen Bedingungen empfing der Aufsteiger FC Kappel den Spitzenreiter FC Grenchen. Von Beginn an taten sich beide Mannschaften schwer mit dem Erarbeiten von Torchancen. Generell war es schwierig den Wind und den Boden zu berechnen. Viele Pässe gingen entweder zu weit oder verhungerten. So war es nicht überraschend, dass die erste Halbzeit torlos endete. In Hälfte 2 setzte sich der Kampf gegen das Wetter fort. Man hatte von aussen das Gefühl, das erste Tor würde die Partie vermutlich entscheiden, da es so wenig Offensivaktionen gab. Der FCG wollte das Spiel unbedingt gewinnen, so entschieden sich die Gäste vermehrt flache Bälle zu spielen. Dies führte ab der 65. Minute zu mehreren Chancen und eine davon wurde in der 69. Minute genutzt. Man merkte sofort, dass der Druck mit dem Führungstreffer etwas gefallen ist. Nun erspielte sich die Ceccon-Elf weitere gute Aktionen. In der 86. Minute fiel dann das 0-2. Für die Gastgeber des FC Kappel ging nicht viel auf. Über vereinzelte Freistösse kamen sie in die Gefahrenzone der Grenchner, ansonsten stand die Null im FCG-Tor hinten ziemlich sicher. In der 92. Minute kam Schäfers Pass bei Mitrovic an und dieser sorgte für den Schlusspunkt. Danach war Schluss auf der Lischmatt. Wir stellen also fest: Die Grenchner taten sich bis zur 65. Minute schwer, von da funktionierte dann das meiste und so gewinnt der FC Grenchen beim FC Kappel mit 3-0.