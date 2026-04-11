Grenchen dominiert das Traditionsduell

Mitrovic, einer der auffälligsten Grenchner – Foto: Nevio Amgwerd

Nach der fast sechsmonatigen Winterpause empfing der Spitzenreiter FC Grenchen den fünftplatzierten FC Olten zum Traditionsduell. Die Gastgeber wurden von Beginn an ihrer Favoritenrolle gerecht und kamen nach nicht einmal zwei Minuten schon zur ersten Riesenchance, doch Mitrovic verfehlte den Kopfball auf das leere Tor. In der 4. Minute kamen die Grenchner erneut in die Gefahrenzone, doch Mitrovic musste weiterhin auf seinen 11. Saisontreffer warten. Von den Gästen aus der Dreitannenstadt war bisher nichts zu sehen. So entstand in der 18. Minute die nächste Möglichkeit für „Mitro“, welche er nun zur 1-0 Führung verwertete. Bis kurz vor der Pause waren es weiterhin die Hausherren, welche das Spiel gestalteten und dementsprechend auch mehr Ballbesitz hatten. Nebst dem Distanzversuch von Müller in der 34. Minute wurde es allerdings nicht mehr richtig gefährlich. In der 41. Minute sprintete Mitrovic zwischen zwei Verteidigern der Gäste durch und traf den Pfosten. Der Ball sprang ihm direkt in die Füsse und so netzte er kurz vor der Pause zum 2-0 ein. In Hälfte zwei liessen die Grenchner weiterhin quasi nichts zu und spielten auf das Tor von Thomas Husi. Nach einem Freistoss entschied der Unparteiische in der 57. Minute auf Handspiel im Oltner Strafraum. Mbemba übernahm die Verantwortung und erzielte das 3-0 vom Punkt. Wenige Zeigerumdrehungen später wechselten die Grenchner und auch die Einwechselspieler konnten überzeugen. So z.B. in der 70. Minute als Schrittwieser den Hattrick von Mitrovic vorbereitete. Man konnte erkennen, dass die Uhrenstädter inzwischen ohne Druck spielen konnten, so gelangen auch weitere gute Spielzüge. Der FC Olten versuchte es in der 81. Minute mit einem Schuss aus ca. 50 Metern, doch der Ball flog neben den Kasten von Bähler, welcher heute bereits das sechste Mal zu null spielen konnte. In der 86. Minute setzte Joker Agrin Catak den Deckel mit dem 5-0 endgültig drauf.