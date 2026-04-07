Gremersdorf weitaus besser als ein Schlusslicht - Punkte sind bei Wik

Von Beginn an entwickelte sich auf dem Kieler Sportplatz am Nord-Ostsee-Kanal eine zerfahrene Begegnung. Der Untergrund machte beiden Teams sichtlich zu schaffen und verhinderte jeglichen spielerischen Fluss. Gremersdorfs Trainer Christian Ippig fand nach Schlusspfiff deutliche Worte für die Rahmenbedingungen: „Ja, eine unnötige Niederlage heute kassiert auf einem sehr, sehr schlechten Platz in Wik. Uneben, Löcher drin, also ein vernünftiges Fußballspiel war da fast nicht möglich.“

Dennoch gelang es den Gästen, den favorisierten Tabellenachten in der ersten Halbzeit vor erhebliche Probleme zu stellen: mit einer kompakten Defensive und gezielten Entlastungsangriffen. „In der ersten Halbzeit stehen wir doch sehr stabil hinten, können einige Nadelstiche setzen, haben uns gut zurückgezogen, das Tempo rausgenommen. Ja, kann man sehr zufrieden sein mit der ersten Halbzeit, Wik sicherlich nicht“, resümierte Ippig den ersten Durchgang.

Ein Aufbaufehler bricht den Bann

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Wik reagierte mit einem Dreifachwechsel und brachte unter anderem Nico Otto in die Partie. Die Entscheidung fiel schließlich in der 58. Minute, als Gremersdorf von der Marschroute abwich, den Ball in der Gefahrenzone sicher zu klären.

Ippig ärgerte sich über die Entstehung des Rückstands: „In der zweiten Halbzeit leider halten wir uns nicht daran, dass wir die Bälle hinten lang rausspielen bei den schlechten Platzverhältnissen. Versuchen dort aufzubauen, ja, verlieren den Ball und in der Rückwärtsbewegung dann nicht schnell genug und schon liegen wir 1:0 zurück.“