Gremberg rückt auf Platz drei vor – Kalk in Torlaune

– Foto: Michael Schmidt

Der vierte Spieltag der Kölner Kreisliga A brachte viele Tore, späte Ausgleiche und neue Spannung im Tabellenmittelfeld. Weiler Volkhoven behauptete trotz Punktverlusts in Pesch die Spitzenposition, während Kalk in einem spektakulären Duell gegen Bosna zehn Treffer sah. Gremberg rückte dank eines Auswärtssieges auf Rang drei vor, am Tabellenende bleibt West Köln ohne Zähler.

Erster Punkt für Lindenthal-Hohenlind Im Kellerduell erkämpfte Lindenthal-Hohenlind (15.) gegen den Favoriten Blau-Weiß 06 II (4.) den ersten Punkt der Saison. Die Gäste gingen früh durch Breil in Führung, mussten jedoch in der 71. Minute den Ausgleich hinnehmen. Für Blau-Weiß ist es ein Rückschlag nach dem gelungenen Saisonstart, während die Gastgeber etwas Hoffnung schöpfen.

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – SC Blau-Weiß 06 Köln II 1:1

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Leo Sauer, Hendrik Horstjann, Tiago Noah Goncalves, Lennart Schneider, Sven Krämer, Sebastian Holle (68. Benedict Pohl), Lennart Kristian Fitzler (90. Leander Röttger), Buba Taal (57. Luca Curcio), Nico Roschmann (83. Tom Kanz), Patrick Ficke (57. Luc Kobberger), Leif Silas Haupt

SC Blau-Weiß 06 Köln II: Yannick Matzel, Henrik Sell, Jeremy Kuck, Jonathan Westhoff, Nils Bornmann, Hannes Löhr, Jonas Behrenbruch (54. Maximilian Schlinkert), Peter Höh (78. Mika Weber), René Ulbrych (54. Philipp Busse), Christian Becker (73. Quentin Herbst), Martin Fritz Breil

Tore: 0:1 Martin Fritz Breil (16.), 1:1 Luc Kobberger (71.)

Weiler Volkhoven bleibt trotz Remis Erster Spitzenreiter Weiler Volkhoven (1.) musste sich im Derby in Pesch (5.) mit einem Remis begnügen. Die Gastgeber führten spät durch Lectibi, ehe Knauer und Söntgen das Spiel drehten. In der Nachspielzeit gelang Pesch jedoch der viel umjubelte Ausgleich. Weiler bleibt ungeschlagen an der Spitze, doch die Konkurrenz rückte näher.

FC Pesch II – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 2:2

FC Pesch II: Jan-Eric Hornberg, Christian Schmitz (60. Subutay Memiser), Cem Yilmaz, Tobias Wild (80. Gabriele Mario Buonvolore), Mika Gerlach, Simon Von der Linden, Younes Barka (67. Gianluca Epifani), Simon Raphael Steinkrüger (67. Saifeddine Boufares), Denis Orbach, Mohammed Yassin Lectibi, Christian Tok

SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Walid Sekkour, Leon Kramer (85. Hubert Madau), Joey Söntgen (64. Dominik Hermann), Dominik Knauer, Simon Geertschuis, Patrick Ince (90. Josch Schuck), Niko Kuhn (90. Jan Maximilian Fonkou), Christian Peter Boden (60. Andre Sanders)

Tore: 1:0 Denis Orbach (22.), 1:1 Dominik Knauer (39.), 1:2 Joey Söntgen (57.), 2:2 Mohammed Yassin Lectibi (90.+4) Eigentore und viele Foulelfmeter Ein wildes Torfestival lieferten sich Kalk (2.) und Bosna (14.). Hakimi und Tasli stellten früh auf 2:0, ehe Bosna per Doppelschlag zurückkam. Drei Foulelfmeter von Burak Akduman brachten Kalk deutlich nach vorn, doch zwei Eigentore machten es noch einmal spannend. In der Nachspielzeit sorgte Kone für den Endstand und den Sprung auf Rang