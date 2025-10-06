Grelics hadert: „Es hätte vielleicht eine klare Sache werden können, aber...“

Einmal mehr haben es die Münsinger Fußballer nicht verstanden, ihre phasenweise Überlegenheit frühzeitig in ein deutliches Resultat zu transferieren. „Es hätte vielleicht eine klare Sache werden können, aber dafür hätten wir in der ersten Halbzeit mehr als ein Tor machen müssen“, haderte SVM-Coach Martin Grelics nach dem Spiel bei der SG Aying/Helfendorf. In einem, im ersten Durchgang dominant geführten Spiel mangelte es nicht an guten Gelegenheiten.

Die erste Top-Chance bot sich Mile Blazevic, der aus elf Metern frei an SG-Torhüter Leonhard Oswald scheiterte. Nicht eingreifen musste der Keeper bei der nächsten 1000-prozentigen, weil Florian Buchloh aus ähnlicher Distanz freistehend dem Ball übers Tor jagte. So dauerte es fast bis zum Pausenpfiff, ehe Sebastian Schönacher nach einem Eckball von Buchloh zum 1:0 t traf. „Wir hatten in der ersten Halbzeit eine gute Dominanz und viel Kontrolle“, zog Grelics ein positives Zwischenfazit.

Leider ging die Dominanz nach Wiederbeginn verloren. Stattdessen schlichen sich Fehler ein. „Die Situation haben wir nicht gut verteidigt“, umschrieb der Coach die Szene, als man nach einem leichten Ballverlust nicht rasch genug umschaltete, Luis Hirn zudem eine Eins-gegen-Situation verlor und Jakob Lechner frei vor SVM-Torhüter Tobias Werner das 1:1 (55.) markierte. Nur fünf Minuten später nutzte Daniel Brandt einen Münsinger Ballverlust im eigenen Strafraum zum 2:1 für die SG aus. „Sa haben wir den Gegner nochmal richtig ins Spiel gebracht“, ärgerte sich Grelics, dessen Team sich in der Schlussphase nur noch zu zehnt gegen die drohende Niederlage stemmte. Thomas Stingl, in der 68. Minute eingewechselt, beendete seinen Kurzeinsatz nach einem Foul an der Mittellinie und der roten Karte (83.).

Dennoch hätte die Partie noch einmal kippen können. Eine Freistoßflanke beförderte Sebastian Schönacher mit dem Kopf zum 2:2-Ausgleich (88.) ins Netz. Wenig später wäre er nach einer weiteren Flanke allein frei vor dem Tor gewesen, aber der Unparteiische entschied auf Abseits. „Wir haben versäumt, in der zweiten Halbzeit diszipliniert zu verteidigen, aber die Moral zum Schluss hat gestimmt“, erklärte Grelics. „Am Ende war es mal wieder nur ein gerechtes Unentschieden.“