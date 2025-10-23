Greizer Suche nach Konstanz

Nach dem hart erkämpften 2:1-Erfolg gegen den SV Stadtroda will der 1. FC Greiz am kommenden Freitagabend (Anstoß 18:30 Uhr, Tempelwaldstadion) den Schwung mitnehmen und gegen die Eurotrink Kickers nachlegen. Die Partie verspricht jede Menge Spannung – nicht nur, weil die Greizer nach einem durchwachsenen Saisonstart endlich in die Spur finden wollen, sondern auch, weil mit den Kickers ein Gegner anreist, der in dieser Saison zu den formstarken Teams der Landesklasse zählt.

Für Fabrice Liebig ist die laufende Saison eine ganz besondere: Der Youngster kam im Sommer aus der Jugend des VFC Plauen, wo er zuletzt in der Junioren-Regionalliga aktiv war. In Greiz hat er sich inzwischen bestens eingelebt – und das liegt nicht nur am sportlichen Umfeld: „Ich habe mich sehr gut eingelebt, meine Mitspieler haben es mir wirklich einfach gemacht. Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft. Die ganze Gemeinschaft im Verein und alle, die mitwirken, sind sehr herzlich und haben mir direkt ein gutes Gefühl gegeben“, berichtet Liebig im Gespräch mit FuPa. Der Teamgeist innerhalb der Mannschaft ist für ihn ein entscheidender Faktor: „Wir haben eine richtig gute Truppe, in der jeder für den anderen arbeitet. Das hat man zuletzt gegen Stadtroda wieder deutlich gespürt.“

Der Sprung von der Jugend-Regionalliga in den Männerbereich war für Liebig ein Schritt ins Unbekannte – und eine echte Herausforderung: „Definitiv ist die körperliche Härte der größte Unterschied. Man wird als junger Spieler sofort gefordert“, erklärt der Mittelfeldspieler. „Aber natürlich ist auch die Erfahrung vieler gestandener Akteure in der Liga eine neue und freudige Herausforderung für mich.“ In Greiz bekommt Liebig als Dauerbrenner sehr viel Spielzeit, sammelt wertvolle Erfahrungen und will sich weiterentwickeln. Bei einem Blick auf die Minuten fällt auf, dass Fabrice Liebig absoluter Stammspieler ist und somit das vollste Vertrauen von Trainer Kevin Brettfeld genießt.

Suche nach der Konstanz

Nach einem schwierigen Saisonstart mit einigen unglücklichen Niederlagen kam der Erfolg gegen Stadtroda genau zur richtigen Zeit. „Ich denke, dass nach dem Sieg ein richtiger Schwung in die Mannschaft gekommen ist. Der Erfolg hat uns gutgetan“, sagt Liebig. Gleichzeitig bleibt der junge Greizer realistisch: „Wir müssen von Spiel zu Spiel denken und einen Schritt nach dem anderen machen, um auch wirklich eine Konstanz reinzubekommen. Der Fokus liegt jetzt voll auf dem Spiel gegen die Eurotrink Kickers.“

Formstarker Gegner vor der Brust

Die Eurotrink Kickers reisen mit breiter Brust nach Greiz. Die Mannschaft aus dem Raum Gera hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt, verfügt über eine eingespielte Offensive und ist bekannt für ihr körperbetontes Spiel. Entsprechend weiß Liebig, worauf es ankommen wird: „Es muss definitiv wieder so eine geschlossene Mannschaftsleistung her wie am vergangenen Wochenende, wo jeder für jeden gekämpft und alles reingelegt hat“, betont er. „Wir müssen auch unsere spielerischen Stärken nutzen, um Akzente zu setzen. Und natürlich müssen wir in den Zweikämpfen präsent sein, wenn wir gegen so eine Mannschaft drei Punkte holen wollen.“ Gerade im vor heimischem Publikum wollen die Greizer wieder mehr Konstanz zeigen und die Fans mit Kampf, Einsatz und Leidenschaft begeistern. „Unsere Zuschauer unterstützen uns immer überragend – da will man einfach alles reinhauen“, sagt Liebig.