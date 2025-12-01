Greizer Ausrufezeichen

Für das letzte Heimspiel des Jahres 2025 hatte sich die Schmöllner Mannschaft viel vorgenommen. Zum einen wollte man die Ungeschlagen-Serie auf 7 Spiele ausbauen und sich natürlich mit einer erfolgreichen Partie von der treuen Heim-Anhängerschaft verabschieden. Doch nach Abpfiff von Schiedsrichter Alex Schindler stand eine bittere, aber verdiente 2:5-Niederlage gegen den 1.FC Greiz zu Buche.
SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913
Von Beginn an entwickelte sich eine rassige Partie mit viel Einsatz und hoher Zweikampfdichte. Die erste nennenswerte Chance verzeichneten dabei die Gäste, als sich James-Kevin Nahr am Strafraum drehen konnte und knapp übers Tor abschloss (4.). Auf der Gegenseite wurde Alexander Korent’s Schuss geblockt und Jan Marvin Krüger setzte seinen Abschluss ebenfalls knapp übers das Tor der Gäste (16.). Anschließend nahm sich die Partie offensiv eine kleine Auszeit und es spielte sich viel zwischen den Strafräumen ab. Interessant wurde es erst gute fünf Minuten vor dem Pausenpfiff. Der SVS stellte dabei den Gegner gut zu und erzielte einen hohen Ballgewinn, der im verdeckten Abschluss von Eric Lochmann mündete. Der Greizer Hüter konnte diesen stark zur Ecke parieren (39.). Auf der Gegenseite konnte Richard Klaus den Versuch eines Nahr-Lupfers entschärfen (41.) und auch beim Seitfallzieher selbigen Spielers zeigte er seine Klasse (42.). Die 0:1-Führung konnte wenig später Max Zeißig verhindern, als er im Anschluss an einen Eckstoß den Ball von der Linie kratzte (44.). Die Führung sollte fast mit dem Pausenpfiff auf der anderen Seite fallen. Dominik Heinze legte sich den Ball zum Freistoß zurecht, traf diesen perfekt und setzt den Ball unhaltbar in den Winkel zur umjubelten Schmöllner Führung.
Aus Schmöllner Sicht begann die zweite Halbzeit nahezu perfekt, als sich Leon Gentsch im Strafraum durchsetzen konnte und zum Abschluss kam. Dieser wurde von Leon Schulze abgefälscht und landete zum 2:0 im Greizer Tor (46.). Mit dem Gefühl der 2-Tore-Führung schaltete die Schmöllner Mannschaft einen Gang zurück und Greiz wurde nun noch aktiver. Ein erstes Achtungszeichen setzte Nahr per Freistoß knapp über das Schmöllner Tor (54.). Als der SVS einen langen Ball von David Himmer nicht verhindern konnte, Justin Schwarz den Ball vors Tor brachte und James-Kevin Nahr unbehindert aus Nahdistanz einköpfte, war Greiz wieder in der Partie (57.). Den erneuten 2-Tore-Vorsprung verpasste Alexander Korent als sein Abschluss knapp am langen Eck vorbei ging (58.). Ein Freistoß-Aufsetzer von James-Kevin Nahr brachte den Gästen gar den Ausgleich ein (62.). Schmölln hätte durch Alexander Korent erneut in Führung gehen können, als er einen feinen Schulze-Pass direkt nahm, aber an der Parade des Greizer Keepers scheiterte (67.). In der 72.Minute verlor Schmölln im Vorwärtsgang den Ball, wurde klassisch ausgekontert und musste den 2:3-Rückstand durch James-Kevin Nahr hinnehmen. 5 Minuten später sorgte ein Fehlpass gar zum 4. Greizer Treffer – erneut durch James-Kevin Nahr. Den Schlusspunkt der Partie setzte Justin Schwarz nach einem Eckball und stellte auf 2:5.