– Foto: Oliver Vincenz

Greizer Ausrufezeichen Am vergangenen Wochenende gastierte der 1. FC Greiz in der Landesklasse 1 beim widererstarkten Spitzenteam des SV Schmölln 1913.

Für das letzte Heimspiel des Jahres 2025 hatte sich die Schmöllner Mannschaft viel vorgenommen. Zum einen wollte man die Ungeschlagen-Serie auf 7 Spiele ausbauen und sich natürlich mit einer erfolgreichen Partie von der treuen Heim-Anhängerschaft verabschieden. Doch nach Abpfiff von Schiedsrichter Alex Schindler stand eine bittere, aber verdiente 2:5-Niederlage gegen den 1.FC Greiz zu Buche. SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913

Von Beginn an entwickelte sich eine rassige Partie mit viel Einsatz und hoher Zweikampfdichte. Die erste nennenswerte Chance verzeichneten dabei die Gäste, als sich James-Kevin Nahr am Strafraum drehen konnte und knapp übers Tor abschloss (4.). Auf der Gegenseite wurde Alexander Korent’s Schuss geblockt und Jan Marvin Krüger setzte seinen Abschluss ebenfalls knapp übers das Tor der Gäste (16.). Anschließend nahm sich die Partie offensiv eine kleine Auszeit und es spielte sich viel zwischen den Strafräumen ab. Interessant wurde es erst gute fünf Minuten vor dem Pausenpfiff. Der SVS stellte dabei den Gegner gut zu und erzielte einen hohen Ballgewinn, der im verdeckten Abschluss von Eric Lochmann mündete. Der Greizer Hüter konnte diesen stark zur Ecke parieren (39.). Auf der Gegenseite konnte Richard Klaus den Versuch eines Nahr-Lupfers entschärfen (41.) und auch beim Seitfallzieher selbigen Spielers zeigte er seine Klasse (42.). Die 0:1-Führung konnte wenig später Max Zeißig verhindern, als er im Anschluss an einen Eckstoß den Ball von der Linie kratzte (44.). Die Führung sollte fast mit dem Pausenpfiff auf der anderen Seite fallen. Dominik Heinze legte sich den Ball zum Freistoß zurecht, traf diesen perfekt und setzt den Ball unhaltbar in den Winkel zur umjubelten Schmöllner Führung.